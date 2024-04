Además de hablar sobre las protestas de los universitarios estadounidenses contra la política de su Gobierno respecto a Gaza, Guillermo Fesser también explica cómo están analizando allí los medios de comunicación la carta de Pedro Sánchez en la que valora una posible dimisión.

En el vídeo sobre estas líneas, el corresponsal explica que "ha sido una sorpresa para todos", entre ellos el New York Times, que le cataloga como "el líder más prominente de la progresía europea". La versión norteamericana de The Guardian, señala, asegura que "es un gran estratega que seguramente se guardará un as en la manga".

En televisión, NBC comenta que "el anuncio de 'El guapo' está en su línea habitual de mantener a los españoles en vilo y recuerda que ya ha ganado varios órdagos que han conseguido mantenerlo en el poder". Finalmente, explica que la revista 'Politico' sugiere que "puede tratarse de una patada hacia adelante para salirse de un Gobierno complicado" y que "quizá esté posicionándose para los cargos que quedan libres en Bruselas, el secretariado de la OTAN o la presidencia del Consejo Europeo".