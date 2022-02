Las explicaciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el escándalo que le afecta tanto a ella como a su hermano dejan, por lo menos, tres dudas. Más bien, tres preguntas que desde laSexta Clave hemos querido lanzar a la líder de la Comunidad. La primera: ¿por qué toda la información que este viernes ha hecho pública sobre los cobros de su hermano no se la entregó antes a la dirección de su partido? Porque Casado se lo pidió hace cuatro meses.

En relación a la segunda cuestión, Ayuso ha asegurado que lo de su hermano no fue una comisión, sino "el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid". Quiere decir que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, consiguió 250.000 mascarillas en China cuando más difícil era, y además logró traerlas a Madrid. Entonces, ¿qué pinta en esta historia la empresa 'Priviet Sportive'? ¿Por qué el hermano de la presidenta no se las vendió directamente a la Comunidad de Madrid sin intermediarios.

Podría aclararlo, porque ya se ha escuchado a Casado insinuar que la explicación podría estar en la palabra "testaferro". Y de aquí a la tercera pregunta para Isabel Díaz Ayuso, aunque esta necesita contexto. Nos vamos a abril de 2020: el país está en estado de alarma por la pandemia, millones de españoles se encuentran encerrados en sus casas, hay una media de 540 fallecidos diarios por COVID, no hay mascarillas, no hay equipos de protección para sanitarios. Y la Presidenta de la Comunidad de Madrid está, como todos los presidentes regionales, intentando conseguir material como sea.

Justo esos días, su hermano logra hacerse con un cuarto de millón de mascarillas... ¿Y no le dice nada? Porque Ayuso sostiene que no supo que su hermano participó en este negocio hasta que Casado le preguntó por ello. ¿Consigue traer a Madrid el bien más preciado en ese momento y no le dice nada a su hermana, que es la Presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Las consigue para una empresa que se las acaba vendiendo a la Administración que dirige su hermana y no le da información? ¿No le dijo nada ni entonces, ni durante los 18 meses posteriores? ¿No han hablado Ayuso y su hermano en todo ese tiempo de que él consiguió mascarillas para la región que gobernaba su hermana?