En pleno terremoto político por la posibilidad de que Pedro Sánchez renuncie a la Presidencia del Gobierno, Antonio Maestre lanza un tajante consejo dirigido "a la izquierda y a los socios de coalición, incluso al PSOE": "Vayan asumiendo que el lunes Pedro Sánchez no va a ser presidente del Gobierno", sentencia el periodista en Al Rojo Vivo.

Para Maestre, "hay pistas que así lo indican" y, aunque "hay ciertas fuentes que son más contundentes", estas "son las que suelen tener menos cercanía con el presidente". "Las que tienen más cercanía con el presidente son bastante más pesimistas. No te dicen que no va a continuar, pero son más pesimistas", desvela.

"A mí las pistas que la información facilita me hacen prever que esto va a suceder", insiste Maestre, que señala que, si bien "aún no sabemos qué va a hacer, la responsabilidad política para el PSOE, para los socios de coalición y para los partidos que han apoyado al presidente del Gobierno les tiene que hacer ponerse en la situación de que no va a continuar".

"Si va a continuar todo sigue igual, pero si no continúa, ¿qué hacemos?", incide. "Lo que tiene que hacer tanto el PSOE como Sumar, como los socios que aportan los votos para el presidente Sánchez fuera investido, es ponerse en la situación de que Pedro Sánchez no va a continuar".

"Si el presidente te dice que está pensando en dimitir por una situación personal, conviene tomártelo en serio y actuar en base a eso", zanja.