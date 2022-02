El director de la agencia de detectives a la que Génova presuntamente pidió investigar al entorno de Isabel Díaz Ayuso confirma que personas vinculadas al PP le hicieron un encargo y sostiene que se negó porque lo que le pedían "era ilegal".

Así lo recogen una serie de audios, que fuentes de la Comunidad de Madrid han remitido a laSexta, en los que Julio Gutiez, máximo responsable de la agencia 'Mira Detectives', confirma que "vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del Partido Popular o en las que gobierna el Partido Popular".

Según su propio relato, les dijo que el trabajo que le querían encargar "era ilegal por los datos que solicitaban". "Y ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían", agrega.

Gutiez insiste: "Lo primero que les dije que era ilegal y que yo no hacía ninguna investigación ilegal". Según revela, "lo que querían eran unos datos muy concretos de la Agencia Tributaria y de un banco, de una caja". "Me negué y como me negué, ahí se quedó la historia", añade.

Se trata de unos audios en los que el detective defiende que no filtró a la prensa la identidad de su cliente, sino que se limitó a no desmentir ni tampoco confirmar lo que el periodista que se puso en contacto con él le preguntó.

Para la Comunidad de Madrid, estos audios y la dimisión de Ángel Carromero "demostrarían que sí se trato de contratar detectives contra Ayuso y que García Egea ha mentido en su comparecencia de este mediodía", en la que el secretario general del PP desmintió tajantemente ese supuesto espionaje. Así lo han señalado fuentes de la Comunidad a laSexta.