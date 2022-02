El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha roto finalmente su silencio veinticuatro horas después de que su formación saltara por los aires tras la guerra de acusaciones que ha mantenido su dirección con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Lamento mucho lo que está pasando. Soy consciente del daño que está haciendo a la imagen del PP", ha arrancado en una entrevista radiofónica.

En declaraciones a la cadena COPE, Casado ha insistido en que "lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente". "Yo jamás le he retirado mi apoyo a Isabel Díaz Ayuso, a la que llevo apoyando desde hace dieciséis años", ha reiterado. "Yo jamás le he dicho a Isabel que no contara con mi confianza para presidir el PP de Madrid".

Sobre el origen del dossier, que incluía "datos fiscales y bancarios", pero no "personales", Casado no ha aclarado su origen. "Después tenemos conocimiento que después esa información también la tienen medios de comunicación y la oposición".

"Es una información que solo puede venir de alguien con acceso a datos oficiales", ha insinuado el presidente del Partido Popular. "A Sol les dicen que ese supuesto dossier se lo hemos pasado a Moncloa desde Génova. Esta preconstitución de pruebas e involucración de organismos en vez de dar la información que se está pidiendo me sorprende aún más. Que yo tenga que llamar al Ministerio de la Presidencia para descartar una información falsa que me está dando la Presidenta...".

Pablo Casado se ha mostrado tajante en cuanto a su posición sobre el contrato. "Más allá que sea ilegal, que es algo que tendrá que decir un juez, la cuestión es si es entendible. Que si cuando estaba muriendo miles de personas aprovechar para contratar con tu hermana y llevarte 300.000 euros. Yo no estoy acusando, estoy preguntando".

"Es algo que se debería aclarar, y que se debería haber aclarado en privado", ha argüido Casado.