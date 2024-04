Juanma Moreno, presidente de Andalucía analizaba la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "reflexionar" para decidir su futuro político, una decisión que ha calificado de "irresponsable", de "show", incluso ha llegado a decir que "nadie se cree al presidente" y le ha calificado de "personaje", "un personaje al no cree nadie", ha dicho.

Tras su intervención, Antonio García Ferreras no ha dudado en comentar estas palabras: "Son de esas declaraciones que veo paradójicas. Dice Moreno, 'todo esto un show', 'todo es mentira' y sin embargo, después le pregunta nuestro compañero Juanjo Cuellar: '¿Qué cree entonces que va a hacer el lunes el presidente?' Y responde Juanma Moreno: 'No tengo ni idea' ¿Pero no dices que es mentira todo?".

"¿Y esto de llamar al presidente del Gobierno personaje?", dice sorprendido Ferreras. "Es de una frivolidad esta análisis... Porque puede decir que 'no entiendo que el presidente se tome cinco días para tomar una decisión tan importante o que... Un mínimo de consideración al menos y no decir ¡Bah esto es un show!". En el vídeo podemos ver completo tanto la intervención de Juanma Moreno como la reacción de Ferreras.