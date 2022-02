Escasos minutos después del paso de Pablo Casado en COPE en la mañana de este viernes y en pleno incendio en el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso ha intervenido en la cadena para dar su versión de los hechos, negando el posible tráfico de influencias al que apuntaba el líder del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido la existencia de una comisión en el contrato para la adquisición de mascarillas en los peores días de la pandemia, si bien no ha especificado la cuantía de dicha comisión. "No hay nada ilegal. No van a poder demostrar que nadie de mi Gobierno ni yo ni hemos tenido nada que ver con esta empresa ni con mi hermano", ha defendido Ayuso en su intervención, adelantando una comparecencia para las 12:00 horas de este viernes.

Sobre la cuantía de esta comisión, Ayuso ha reconocido que no puede dar una cifra porque no sabe si tiene "más materia o no". "Lo que tengo claro es que no es ilegal y por eso no he preguntado", agrega, acusando a la dirección nacional de "enredar con medias verdades".

"Me extraña que el PP tenga la cantidad tan clara", insiste Ayuso, que apunta a que hay "gente que no quiere nuestro bien", refiriéndose a ella misma y al propio Casado, al que lanza un capote: "Quiero pensar que le están engañando y le han dado algo intoxicado".

"Sé que no es ilegal, no lo es"

Previamente, Casado ha hablado de haber recibido un dossier con "datos fiscales y bancarios" del que no ha aclarado su origen. "Es una información que solo puede venir de alguien con acceso a datos oficiales", ha agregado el líder del PP, lanzando un duro mensaje a Ayuso.

"Más allá que sea ilegal, que es algo que tendrá que decir un juez, la cuestión es si es entendible. Que si cuando estaba muriendo miles de personas aprovechar para contratar con tu hermana y llevarte 300.000 euros. Yo no estoy acusando, estoy preguntando", cuestiona Casado.

Por lo tanto, a modo de resumen, sabemos que el hermano de Isabel Díaz Ayuso recibió una comisión por el contrato de las mascarillas en plena pandemia, pero desconocemos la cuantía ni el concepto de la misma. "Sé que no es ilegal, no lo es", ha insistido una Ayuso que ha prometido dar más explicaciones este mismo viernes.