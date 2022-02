El hasta ahora coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, hombre próximo a José Luis Martínez-Almeida y Pablo Casado, ha dimitido de su cargo municipal después de verse salpicado por el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Tras la nueva información aparecida esta tarde en El Confidencial, y tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, Ángel Carromero ha presentado su dimisión con efecto inmediato a partir del día de hoy", han informado fuentes municipales.

En concreto, el exlíder de las Nuevas Generaciones madrileñas ha dimitido después de que se publicara que estas investigaciones no se limitaron únicamente al hermano de la expresidenta, sino que también indagaron sobre beneficios con dinero público a exparejas de Ayuso.

Esta misma mañana José Luis Martínez-Almeida ha negado que la Empresa Municipal de la Vivienda, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, tenga algo que ver con un caso de supuesto espionaje. El alcalde ha asegurado que tanto como el detective como el trabajador que, presuntamente, se reunió con él niegan los hechos y no "hay más prueba que lo que ambos han dicho". Además, ha señalado que no hay ningún contrato de este tipo relacionado con el consistorio y, por lo tanto, "no se ha podido producir ningún encargo ni pago del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza".

Preguntado por la posible implicación de Ángel Carromero, próximo al entorno de Pablo Casado, en este caso, el regidor madrileño ha apuntado que "ha negado que haya hecho cualquier tipo de gestión para obtener información sobre Isabel Díaz Ayuso o sus familiares". Sí ha querido destacar que en el Ayuntamiento "no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar" y cualquier persona que vaya en contra de esta máxima "será cesada inmediatamente".