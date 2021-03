Esperanza Aguirre no entiende que no se puedan comprar libremente las vacunas en las farmacias y cree que es para tener atados a los ciudadanos: "¿Cómo es posible que no nos dejen a los españoles comprar nuestras propias vacunas si vale 8 euros la vacuna?", dice en una entrevista de 'Okdiario'.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid opina que la liberalización de la venta de la vacuna aceleraría el proceso general de vacunación en el país: "Si se vendiera en las farmacias -añade- ya nos habríamos vacunado prácticamente toda la población".

A su juicio, no se permite para "tenernos agarrados": "¿Por qué razón tienen ellos que tenernos atados?" y no duda en calificar esto de "disparate". Y compara la situación de las vacunas con las de las mascarillas y las EPIs en los primeros meses de pandemia: "Esto es como aquello -dice- de las mascarillas y los EPIs que no dejaban a las comunidades autónomas que las compraran".

También ha valorado la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dhabi durante una visita a su padre, el rey Juan Carlos. A Aguirre no le parece mal y no entiende la polémica: "Ahora se meten con las infantas porque se han vacunado al ir a ver a su padre", se ha quejado Aguirre para preguntarse después: ¿Cómo es posible que no pueda uno vacunarse?, ha dicho.

La ex presidenta Aguirre, que se muestra muy crítica con la gestión de la pandemia que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, ha elogiado la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Para Aguirre ha conseguido un equilibrio entre salud y economía: "Yo creo que sí (...) la política de Ayuso es muy admirable".