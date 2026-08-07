Elisa Beni señala que si Ayuso fue invitada a México debería decir quién la invitó y por qué: "En el lío está metida igual"

La presidenta de la Comunidad de Madrid visitó México hace unos meses. El viaje estuvo rodeado de polémica y esta se ha reavivado después de que en el portal de transparencia aparezca que tuvo un coste de solo 600 euros.

La compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid no es el único frente que Isabel Díaz Ayuso tiene abierto. Su viaje de diez días a México sigue dando que hablar ya que, tres meses después del mismo, afirman que solo costó 600 euros, que corresponden al alquiler de la sala vip del aeropuerto, pero no ha detallado quién pago el resto de su viaje y cuánto costó.

Este viernes se ha conocido que tres altos cargos de su gobierno que acudieron al viaje pagaron casi 15.000 euros: Mariano de Paco se gastó 6.609,45 euros, Laura Martínez Cerro 4286,13 euros mientras que el gasto de Ruperto Merino Solís fue de 3952,20 euros.

En el mismo portal de transparencia, no se detalla cuánto gastó la presidenta madrileña en billetes de avión u alojamiento. Además, al ser preguntada por ese hecho, declaró que "todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid no se puede publicar porque no es nuestro".

Afra Blanco indica que la presidenta madrileña "no estaba de vacaciones, por lo tanto, va a tener que explicar quién pago este viaje, por qué se le pagó y a cambio de qué se le pagó ese viaje". La sindicalista expone que, en el pasado, ya se han conocido casos de empresarios que compraban barcos a cambio de algo o pagaban vacaciones.

Elisa Beni, por su parte, indica que se deben justificar los gastos públicos, pero si Ayuso ha sido invitada debería, por transparencia, decir quién la ha invitado y por qué ha aceptado la invitación. "Es decir, en el lío está metida igual", concluye.

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