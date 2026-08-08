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Crisis humanitaria

Vox sigue su cruzada xenófoba: los vicepresidentes en Castilla y León, Extremadura y Aragón se niegan a acoger a los menores migrantes de Ceuta

¿Qué está pasando? Pollán, Fernández y Alejandro Nolasco envían sendas cartas a la ministra Rego en las que exigen "que cumpla con la ley, paralice el reparto" de menores migrantes y los devuelva a Marruecos. Además, acusan a Sánchez de incurrir en ilegalidades con la crisis migratoria.

Cartas de Vox a la ministra Sira Rego
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Vox planta a Sira Rego. Planta a la ministra de Juventud e Infancia y ha lanzado, además, una exigencia al Gobierno. Una para seguir con su cruzada xenófoba. Todo, en relación a la crisis de Ceuta y en cuanto al reparto de los menores no acompañados que llegaron a nado desde Marruecos y a los que la formación de Santiago Abascal quiere devolver a su país.

Así lo han confirmado en sendas cartas remitidas por Óscar Fernández, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco, vicepresidentes del partido de ultraderecha, a Sira Rego, donde han anunciado que no van a acudir a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del 13 de agosto y diciendo 'no' al reparto de menores no acompañados de Ceuta.

En el texto, los vicepresidentes de Vox han expresado su contrariedad al no existir una sola mención a los "gravísimos hechos de Ceuta", con "la infiltración masiva de miles de extranjeros" que pusieron en riesgo "la Seguridad Nacional, el orden público y la integridad de los españoles".

Además, han exigido al Gobierno que se abstenga de "preparar, acordar o ejecutar traslado alguno" de los menores no acompañados en Ceuta mientras no concluyan "los expedientes individualizados y que son exigidos legalmente". Además, exigen también "remitir el expediente completo y la certificación de la situación administrativa de cada menor cuyo traslado se pretenda": "Los tres Gobiernos de Vox anuncian que impugnarán judicialmente todo expediente que no finalice con el retorno a Marruecos".

Como tercer punto a exigir al Gobierno, la formación de ultraderecha exige "impulsar con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y, cuando legalmente proceda, de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección competentes del reino de Marruecos".

Para terminar, Vox ha pedido a Rego que el Estado debe acreditar la minoría de edad y localizar a los progenitores o a la institución tutelar marroquí, emitir los informes preceptivos y dictar resolución motivada.

"Nuestra decisión de oponernos no responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, singularmente, del principio de interés superior del menor", exponen en el comunicado.

Según dicen, es el "reparto" lo que "dificulta la localización de los progenitores, retrasa los expedientes de retorno y perjudica al propio menor": "Marruecos ha sido calificado como país seguro por el Consejo y el Parlamento Europeo y ese mismo país ha manifestado la voluntad de recuperar a los menores de su país que se encuentren actualmente en suelo español".

El PP, por su parte, insiste en que va a cumplir la ley y apunta al Gobierno. En ese sentido, han citado para comparecer en el Senado a Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, para la próxima semana.

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