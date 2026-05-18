ERC avala los presupuestos de Cataluña pactados con el PSC: Illa y Junqueras firmarán el acuerdo en el Palau

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, participan en el acto inaugural del Año Irla

Los detalles Illa y Junqueras sellarán el acuerdo en un acto a primera hora de la mañana, a las 08:00 horas, según ha anunciado el propio Govern. Posteriormente, ya a las 09:00 horas del lunes, será el momento en el que la consellera de Economía explicará lo pactado. Finalmente, a las 11:30 horas, Junqueras hará lo propio.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirán para firmar un acuerdo de presupuestos en el Palau de la Generalitat. Este pacto incluye la creación de una línea de tren orbital y un nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona con mayoría catalana, además de una sociedad mixta para ejecutar inversiones del Estado en Cataluña. El refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya también es parte del acuerdo. El Consell Nacional de ERC ha decidido apoyar los presupuestos tras una larga reunión, aunque no se llegó a votar formalmente. laSexta te mantiene informado sobre este y otros temas de actualidad.

El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reúnen este martes con un objetivo: firmar el acuerdo de presupuestos. Para allanar el camino hacia la aprobación de las que serán las primeras cuentas de la legislatura, ambos se verán las caras en el Palau de la Generalitat.

Porque Illa y Junqueras sellarán el acuerdo en un acto a primera hora de la mañana, a las 08:00 horas, según ha anunciado el propio Govern. Posteriormente, ya a las 09:00 horas del lunes, será el momento en el que la consellera de Economía, Alicia Romero, explicará punto por punto lo pactado. Finalmente, en este turno de intervenciones, a las 11:30 horas, Junqueras hará lo propio.

El Govern ha hecho su anuncio solo unos minutos después de que el Consell Nacional de ERC diera por terminada su reunión para apostar por el "sí" o por el "no". Porque ha cerrado sus puertas con una decisión tomada: la ir a por los presupuestos presentados por el PSC.

Este pacto tiene como punto clave el impulso de una línea de tren orbital para conectar las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona. Pero también la creación del nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que pasará a tener mayoría catalana; así como el de una sociedad mixta para ejecutar las inversiones del Estado en Cataluña, análogo al consorcio que Junts ya ha vetado anteriormente en el Congreso.

Todas, cuestiones que se han pactado y que se sitúan a parte del resto de las partidas presupuestarias. En cuanto a los presupuestos, destaca el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), con una inversión de 527 millones para el periodo 2026-2029.

ERC y su cónclave

Este lunes, los miembros de ERC, se han reunido en una especie de cónclave para decidir definitivamente si daban un paso más en el camino de aprobación de los primeros presupuestos para Cataluña desde que comenzó la actual legislatura.

Para ello, se han encerrado durante más de cuatro horas, en una sesión extraordinaria del Consell Nacional de ERC, del máximo órgano del partido entre congresos.

Después de que la dirección explicase el proyecto de presupuestos, se ha iniciado un debate, aunque no se ha llegado a votar. "La reunión ha sido larga, con muchas intervenciones y se han ofrecido todos los detalles que los miembros han solicitado", ha indicado ERC en un comunicado.

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