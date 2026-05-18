Begoña Gómez recurre la absolución de la agitadora ultra que la llamó 'Begoño'

Los detalles El recurso, al que ha tenido acceso laSexta, recuerdad que la esposa del presidente del Gobierno "no es una representante pública; es un particular, una persona privada que se encuentra casada con el actual presidente del Gobierno".

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la sentencia que absolvió a Pilar Baselga, quien la llamó "Begoño" y la acusó de vínculos con el narcotráfico. Los abogados de Gómez critican el "sesgo y prejuicio" de la jueza, argumentando que las afirmaciones de Baselga no son veraces y difaman gravemente el honor de Gómez. Consideran que la sentencia trivializa los insultos y es irracional al exigir pruebas de afectación médica para reconocer el daño al honor. Gómez, como persona privada, merece protección judicial ante ataques mediáticos. Solicitan anular la absolución y condenar a Baselga, exigiendo una multa y una indemnización.

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la sentencia de un juzgado de Madrid que absolvió a Pilar Baselga, la agitadora ultra que en noviembre de 2022 la llamó 'Begoño' y la acusó de tener vínculos con una trama de narcotráfico en Marruecos.

En el recurso, al que ha tenido acceso laSexta, los abogados de Gómez critican el "sesgo y el prejuicio" de la jueza que dictó la sentencia absolutoria, basada en "argumentos difíciles de sostener" y que "escamotea" doctrina y antecedentes que pudieran "cuestionar su decisión ya tomada". La titular del juzgado de lo penal número 22 de Madrid, Beatriz Suárez, absolvió el pasado 4 de mayo a Baselga al entender que no había quedado acreditado un delito de injurias graves ni un atentado contra el honor de Gómez.

En un duro recurso, los abogados de Begoña Gómez insisten en que Baselga difamó gravemente el honor de la mujer del presidente del Gobierno con al menos cuatro de sus afirmaciones en un programa de televisión. Argumentan que ninguna de ellas cabe en el derecho a difundir información ya que este exige que lo que se publica sea veraz y en este caso se trata de "supuestas informaciones falsas que se publican y divulgan con conocimiento de su falsedad o, al menos, con un temerario desprecio hacia ella".

Además, critican que la sentencia califique, "de una manera ligera y absurda", los insultos sufridos por Begoña Gómez como una "gracieta". "Es difícil advertir qué gracia o risa puede provocar, por ejemplo, implicar a alguien en una trama de narcotráfico", señala el recurso.

"Con todo, la sentencia alcanza sus mayores cotas de irracionalidad cuando refiere, siguiendo la línea de este argumento exculpatorio, que no hay pruebas de que la víctima de las infamias haya 'estado en tratamiento médico o haya necesitado de terapia' a raíz de estos hechos, con lo que no hay prueba de la afectación a su honor", prosigue el precitado recurso.

"¿Es necesario que la víctima del escarnio público haya estado en tratamiento médico para considerar que se ha cometido sobre ella un delito de injurias? Argumentos semejantes se nos presentan casi como una burla que apunta al sesgo y prejuicio con el cual la jueza de instancia se ha enfrentado a este asunto", señala el recurso.

Los letrados de Gómez añaden que su defendida "no es una representante pública; es un particular, una persona privada que se encuentra casada con el actual presidente del Gobierno". Por esa circunstancia, "se encuentra sometida a un continuo acometimiento insidioso, durísimoy voraz, de medios de comunicación opuestos a las políticas del Partido Socialista; el objetivo último es, sin duda, su marido, pero la insultan a ella, la denigran a ella que tiene derecho a obtener la debida tutela de los tribunales".

Por todo ello consideran que se ha producido una infracción de ley por lo que piden que se anule la sentencia absolutoria y se dicte otra que condene a Baselga por un presunto delito de injurias graves con publicidad a una multa de 21.000 euros y una indemnización de 20.000 euros, solidaria con la cadena de televisión que emitió el programa, Distrito TV.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.