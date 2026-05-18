La 'amenaza' de Iñaki López ante la llegada de las temperaturas veraniegas: "El jueves presento en bañador turbo"

A partir del miércoles, la península vivirá una notable subida de temperaturas que acercará a ciudades como Sevilla a los 40 grados. Un calor "extraordinario", según Joanna Ivars ante el que Iñaki López reacciona.

Después de las lluvias y la bajada de temperaturas de días atrás, esta semana a partir del miércoles llegan las temperaturas veraniegas.

De este modo, el viernes en Sevilla se podrían alcanzar los 38 grados y en Bilbao o Toledo se llegaría hasta los 36. "El calor va a ser extraordinario", afirma Joanna Ivars.

El motivo es una dorsal de aire cálido que llegará directamente desde África y que nos llevará, explica la responsable del departamento de Meteorología de laSexta, a "quitarnos la ropa de abrigo y ponernos un vestido y unas chanclas".

"Pues el jueves presento en bañador turbo y que sea lo que Dios quiera", reacciona Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

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