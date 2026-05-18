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Anuncia que tiene cáncer

Iñaki López, sobre los ataques a Teresa Rodríguez: "Hay gente con una vida miserable y su única terapia es escupir en redes"

Teresa Rodríguez se ha visto obligada a anunciar que tiene cáncer después de que muchas personas en redes le atacaran por llevar kufiya. Tras conocerse su enfermedad, continuaron los comentarios desagradables.

Teresa Rodríguez se ha visto obligada a anunciar que tiene cáncer después de que muchas personas en redes le atacaran por llevar kufiya. Tras conocerse su enfermedad, continuaron los comentarios desagradables.

Teresa Rodríguez ha tenido que salir al paso de los ataques contra ella en redes sociales por su kufiya y desvelar que se está sometiendo a quimioterapia para tratarse un cáncer.

Eso no detuvo los ataques contra ella, que la acusaban de "politizar hasta el cáncer", a los que la fundadora de Adelante Andalucía siempre ha respondido con elegancia y hasta sentido del humor.

"Toda esta gente que la insulta de forma repetida es gente que tiene una vida miserable y su única terapia es escupir en redes porque no les da tampoco para más", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, donde añade que "hay que entenderles y tenerles incluso lástima".

El presentador de Más Vale Tarde señala que Rodríguez no se ha aprovechado políticamente de la enfermedad porque, recuerda, "la hemos conocido una vez que ya ha pasado la campaña electoral".

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