Carlos E. Cué ve lógico que Sánchez no adelante las generales: "El resultado en Andalucía no es el mayor incentivo del mundo"

El periodista de 'El País' afirma que adelantar las elecciones generales supondría un riesgo para el presidente del Gobierno. Además, Cué cree que los socialistas "confían en que el desgaste de Moreno llegará".

Tras el resultado obtenido por el PSOE en las elecciones de Andalucía, parece que Pedro Sánchez no va a adelantar las elecciones generales, como señala Iñaki López. Carlos E. Cué considera que esta decisión "tiene toda la lógica".

"Precisamente el mal resultado en Andalucía, que es desastroso y que, de alguna manera, apunta a que si se abrieran las urnas ahora Sánchez tendría un riesgo muy fuerte de perderlas", reflexiona el periodista de 'El País', "no es el mayor incentivo del mundo para ir a las generales".

El periodista señala que, en el pasado, se ha podido ver como todos los presidentes han usado el mecanismo constitucional de poder elegir el momento de las elecciones "en su beneficio". Cué señala que, tras cuatro derrotas electorales en las autonómicas, a Sánchez "no le conviene ir a elecciones". "¿Tiene capacidad Sánchez para aguantar la legislatura, evidentemente, con mucha dignidad y dificultades? Parece que sí la tiene", reflexiona.

Sobre el futuro de María Jesús Montero, el periodista expone que es "una dirigente veterana que se acaba de dar un golpazo espectacular". Pero, después de que ha dejado una vicepresidencia "para ir a una batalla muy difícil, ellos confían en que, ahora, el desgaste de Moreno llegará y que, con los acuerdos con Vox, tiene lógica que Moreno lo va a pasar peor".

Cué indica que, a esto, se suman varias polémicas de pura gestión, principalmente en Sanidad, que deberían desgastar la figura del líder popular. "Todos sabemos que las oposiciones no suelen ganar por la genialidad de la oposición sino por los propios gobiernos que se caen", expone.

El periodista no tiene claro si dentro de cuatro años Montero será la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. "Depende de muchas cosas", señala. "Ahora mismo no creo que se les pase por la cabeza abrir una crisis porque, no nos olvidemos, todo el poder de verdad de España se reparte el año que viene", concluye.

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