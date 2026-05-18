José Enrique Monrosi: "Nos hemos acostumbrado a que corra la mentira como una forma más de hacer política"

El periodista analiza que Begoña Gómez haya decidido recurrir la absolución de Pilar Baselga por haberla llamado 'Begoño'. Monrosi señala que no solo se han utilizado insultos tránsfobos contra Gómez, sino que también se la calificó de narcotraficante.

Begoña Gómez ha recurrido la absolución de la agitadora Pilar Baselga que la llamó 'Begoño' en televisión. Su defensa afirma que Gómez no es un cargo público sino una persona privada que está casada con el presidente del Gobierno. Esta relación, añaden, ha provocado que sufra ataques constantes por parte de medios de comunicación y agitadores.

Tesh Sidi, por su parte, cree que es correcto que recurra ya que "afecta al honor". La diputada de Más Madrid indica que en este caso "subyace un insulto que se ha ejercido por parte de las extremas derechas, en general, contra el colectivo trans y LGTBIQ+".

Sidi considera que se está normalizando "un tipo de odio subyacente contra esas familias de cargos políticos y siempre es desviándolo hacía insultos con el colectivo trans". "Quieren centrar y desviar siempre", añade.

José Enrique Monrosi, por su parte, señala que nos hemos acostumbrado "a que en nuestra era corra la mentira como una forma más de hacer política que, a veces, acaba convertido en violencia explícita".

El periodista indica que, en el caso de Gómez, no solo se hacen bromas tránsfobas, sino que también fue señalada como narcotraficante. "Eso ocurre en otros muchos ámbitos que acaban derivados en un tipo de violencia explícita que me preocupa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido