El acuerdo del Gobierno con Junts que cede las competencias de migración a Cataluña sigue trayendo cola. Lo último ha sido la conversación entre ERC y PSOE. La portavoz de Esquerra, Raquel Sans, ha afirmado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho en su conversación con la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, que el acuerdo entre Junts y PSOE en materia de inmigración es una "declaración de intenciones" al definirlo como delegación y no como traspaso.

"Es una cuestión que aún está en una fase muy embrionaria. Es un anuncio", ha asegurado Sans, que ha insistido en leer los detalles del acuerdo, sin los cuales su partido no se posicionará. Estas declaraciones llegan después de que el ministro Félix Bolaños hablara la anoche de este jueves con Vilagrà para aclarar el pacto con los de Cales Puigdemont sobre la delegación de competencias en inmigración.

Vilagrà ha confirmado este viernes en una entrevista en RAC1 que ambos han mantenido una conversación telefónica de más de 20 minutos, en la que trataron sobre el posible traspaso de competencias a la Generalitat de Cataluña de la inmigración. Preguntada sobre si Bolaños le ha confirmado que no era un traspaso, sino una delegación, Vilagrà ha asegurado que "correcto", que le aseguró que no era un traspaso porque "obviamente no puede ser", pero "tampoco hay ningún pacto en relación a las delegaciones". "No hay nada pacto en relación a qué delegaciones se tienen que hacer", ha aseverado.

Estas declaraciones no han gustado nada en Junts que han visto como se ha ido difuminando su acuerdo con los socialistas. El portavoz de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha acusado este viernes al Govern de intentar "menospreciar la delegación integral de competencias en inmigración" que asegura que acordaron con el Gobierno esta semana. "No sorprende", ha sostenido. Según Rius, ERC ya votó en contra del traspaso de las competencias sobre esta cuestión en el Debate de Política General y ha añadido: "Renunciar a las competencias en inmigración es renunciar a gobernar".

Una ley orgánica, pero la competencia es del Estado y UE

En concreto, ha explicado Vilagrà, es "simplemente" un pacto que dice "impulsaremos una ley orgánica que lo que hará es plantear a ver qué delegaciones puede haber", por tanto, es un compromiso "muy difuso". "Nosotros estamos en cuarto de negociación con el PSOE y sabemos muy bien cuando el PSOE utiliza un verbo inconcreto, como impulsar, cómo acabará esto", ha apuntado. En este sentido, ha pronosticado que esto acabará en un "intento", en un "impulso", pero se tiene que "ligar muy bien la letra pequeña".

Ella preguntó a Bolaños qué hay "exactamente" de delegación, pero le dijo que "no hay nada pactado". Por ello, según Vilagrà, no hay "nada inminente" que signifique un cambio "sustancial de lo que ahora tenemos". A su vez, Vilagrà ha recordado que la competencia de la inmigración es "básica" y "exclusiva” del Estado". "En las que son nuestras y compartidas ya tenemos dificultad para ejercerlas", ha comentado Vilagrà, por tanto, ha augurado que en una competencia que es "de momento básica del Estado", un traspaso "ya se ha visto que no se ha podido asignar".

Por su parte, el Gobierno también ha querido minimizar su cesión, al señalar Félix Bolaños que "la política migratoria es una política europea" y que las "orientaciones vienen de Europa". En declaraciones a los medios, el ministro no ha concretado detalles sobre esta cesión de competencias acordada por Junts y se ha vuelto a remitir a la futura ley orgánica donde se determinarán todos los pormenores de acuerdo al "cauce constitucional".

Ahora bien, el titular de Justicia ha aludido a la aprobación del pacto europeo de migración y asilo el pasado mes de diciembre, "donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa". Es "importante" quién ejerce la competencia, ha admitido Bolaños, que al mismo tiempo ha precisado que debe ejercerla "dentro de las orientaciones que marca" ese pacto y la Comisión Europea, dentro del cual, ha dicho, "se despliega" el acuerdo entre el PSOE y Junts, que permitió al Ejecutivo sacar adelante el pasado miércoles dos de los tres decretos ley.