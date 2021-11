Nuevo órdago de Esquerra Republicana de Catalunya al Gobierno a colación de la polémica surgida por la Ley Audiovisual. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha amenazado con torpedear los Presupuestos Generales del Estado si esta norma no incluye cuotas de catalán prometidas por el Gobierno en todas las plataformas digitales. Ahora mismo, en dicha ley se especifica una cuota del 6% en lenguas cooficiales. No obstante, se establece un límite, el del país de origen, lo que significa que grandes espacios como Netflix o HBO no tienen que cumplirlo porque su sede principal no se encuentra en España.

Aunque la vicepresidenta Nadia Calviño ha reconocido que aún hay margen para modificarla al señalar que "en el trámite parlamentario puede haber mejoras y ajustes", estas palabras no convencen a la formación independentista. En boca de Rufián, el partido se ha mostrado tajante respecto a esta cuestión: "Repetiremos por enésima vez que, o hacen esto bien o tienen un problema". Un problema que ha llevado a ERC a pedir una reunión urgente con el PSOE "para hablar" de garantías relativas a las cuotas.

Este mismo martes, Rufián ha recordado que "el PSOE se comprometió por escrito", y que "si es cierta la información surgida en torno a esa ley, ERC no la votaría". En este sentido, ha añadido: "Si el PSOE quiere respetar el acuerdo con ERC y la mayoría que le permite sacar adelante la agenda legislativa, le conviene cumplir". En caso contrario, la formación independentista ha amenazado con torpedear los Presupuestos: "Cuando digo que todos los escenarios están abiertos, es que todos están abiertos, incluido el Senado con los presupuestos generales del estado".

"Tocarle las narices a ERC con esto es un mal negocio. Respetamos los pactos que cada cual tenga con las multinacionales, pero no hay multinacional que tenga que dictarle la ley susurrando en el oido al Gobierno", ha destacado, añadiendo que han demostrado ser "impermeables" e insistiendo en que "o esta ley protege la producción en lenguas cooficiales, o ERC no la vota". Al mismo tiempo, Rufián ha asegurado que no tiene "ni idea de lo que ha dicho Junts". Se refiere el portavoz de ERC a la propuesta esgrimida en las últimas horas por JxCat.

La portavoz del partido en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido a ERC que vote en contra de los Presupuestos de 2022 en el Senado al considerar que el catalán ha sido "marginado" en la reforma de la Ley Audiovisual. En una rueda de prensa, Sales ha tendido la mano a todos los diputados independentistas para "pactar conjuntamente enmiendas" a la ley que puedan "garantizar el catalán en todas las plataformas" y, si no son aceptadas, tumbar las cuentas en el Senado y rechazarlas en el Congreso cuando las devuelvan.

Así ha reaccionado JxCat al hecho de que el Gobierno haya anunciado que no se puede imponer una cuota mínima de catalán en las plataformas que no tienen sede en el Estado. Para Junts, el Gobierno "ha vuelto a engañar y a ignorar las peticiones de partidos, instituciones y empresas catalanas", prometiendo "unas cuotas que después no ha hecho efectivas". Y ha insistido en que "la mejor enmienda" a la ley audiovisual es aprobar una ley catalana, que ya ha sido registrada por JxCat en el Parlament.