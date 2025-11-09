Ahora

Entregó un trofeo

El rey emérito pone fin a su estancia en Sanxenxo tras cinco días de salidas a navegar y pasar tiempo en familia

El contexto En medio del revuelo generado por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I llegó el pasado miércoles a la localidad pontevedresa y comió en un restaurante de O Grove.

El rey emérito en SanxenxoEl rey emérito en SanxenxoAgencia EFE
El rey emérito ha abandonado este domingo el municipio pontevedrés de Sanxenxo tras pasar cinco días en la localidad. Allí, ha salido a navegar, ha entregado el trofeo de vela que lleva su nombre y ha compartido tiempo con sus sobrinos María y Alfonso Zurita.

Tras llegar este miércoles a Galicia y comer en un restaurante de O Grove, el exmonarca aprovechó el fin de semana para salir a navegar en medio del revuelo generado en torno a la publicación de sus memorias con la editorial francesa Stock.

En este libro, escrito por la autora francesa Laurence Debray, habla de diferentes aspectos de su vida, como su trayectoria como rey o su relación con la reina Sofía. Asimismo, narra lo vivido el día del Golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 y habla sobre su relación con Francisco Franco y de su abdicación como rey, entre otros temas.

El padre de Felipe VI ha evitado pronunciarse sobre su libro 'Reconciliación' durante su estancia en Sanxenxo, donde, ante las preguntas de los medios este sábado, se limitó a señalar que hacía "un día estupendo" y que tiene "muchas ganas" de volver a vivir en España.

Con estas concisas respuestas, esquivó las preguntas de los periodistas a su llegada al Real Club Náutico de Sanxenxo, en el que ha participado en el acto de cesión de los trofeos conseguidos por los equipos españoles en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York (EEUU).

La falta de viento retrasó la salida del padre de Felipe VI, que esperó durante varias horas bajo el sol de Sanxenxo rodeado de amigos y familiares -entre ellos sus sobrinos María y Alfonso Zurita, y el pequeño Carlos- para poder salir a navegar al campo de regatas. Finalmente, Juan Carlos I partió a las 14:14 horas del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Así, el emérito salió a navegar ante la mirada expectante de varios grupos de curiosos que pasaron la mañana del sábado en el espigón del puerto esperando su partida. Murcia, Albacete o Zaragoza son algunos de los lugares de origen de estos turistas que no duraron en esperar dos largas horas bajo el sol para ver cómo salía a navegar Juan Carlos I.

Tras disfrutar de una jornada de regatas en el municipio pontevedrés, el rey emérito volvió al Puerto Deportivo de la localidad para dirigirse a casa de su amigo Pedro Campos.

