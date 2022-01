Un equipo de laSexta se ha adentrado en una de las tres plantas de hospitalización COVID-19 del Hospital del Mar, en Barcelona. Allí, 141 pacientes, el 60%, sufren casos agudos, mientras el 40% restante se encuentran una situación algo más moderada. Es el caso de Rocío Deza, quien, con 54 años, no se quiso vacunar cuando le tocaba. Ahora, lleva diez días ingresada con respiración. Nos ha contado cómo está.

"Me ha afectado muchísimo a los pulmones. No estaba vacunada", ha reconocido ante las cámaras, y ha añadido: "Recomiendo que las personas que no lo estén lo hagan". En este complejo hospitalario han tenido que ampliar de una planta de enfermedades infecciosas a tres. "Aunque es cierto que, desde hace una semana más o menos, hay una cierta tendencia al descenso", ha apuntado Robert Güerri, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar.

LaSexta también ha entrado en una de las plantas de UCI, y llama la atención que del total de 26 camas de cuidados intensivos y semicríticos, 18 están ocupadas por pacientes COVID. "Entre el 60% y el 70% de los pacientes que ingresan en UCI no están vacunados. Normalmente son jóvenes, de entre 40 y 60 años, y sin patología previa", ha detallado a esta cadena Desirée Ruiz, supervisora de la UCI del Hospital del Mar.

Precisamente, allí se encuentra la persona más longeva en la unidad de cuidados críticos de este recinto. Se llama Jordi y es portador de una traqueostomía. De momento, asegura encontrarse bien, como ha reconocido a laSexta, pese a la situación que está viviendo. Y es que patologías como la obesidad o la diabetes contribuyen al empeoramiento de los pacientes COVID. Por ello es importante recordar la importancia de vacunarse.