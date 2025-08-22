Ahora

Precipitaciones y bajas temperaturas

Fin al buen tiempo: una DANA "potencialmente peligrosa" llegará al país este fin de semana

Los detalles Este viernes y sábado el cielo se mantendrá soleado y con un tiempo estable, con excepciones y algunas precipitaciones, aunque con temperaturas más bajas de lo que nos hemos acostumbrado en este mes de agosto.

El tiempo este sábado y domingo.
Aunque salir de casa se ha convertido estas semanas en un auténtico reto, España ha superado al fin la que parecía una ola de calor infinita. Las altas temperaturas han mantenido los termómetros hasta arriba, sin embargo, durante las últimas jornadas se ha notado un cambio significativo.

Este viernes y sábado el cielo se mantendrá soleado y con un tiempo estable, con excepciones y algunas precipitaciones, aunque con temperaturas más bajas de lo que nos hemos acostumbrado en este mes de agosto. No obstante, la formación de una DANA afectará especialmente este domingo. Por su parte, el climatólogo Samuel Biener ha revelado que "podríamos estar ante una situación potencialmente peligrosa".

Aunque aún existe cierta incertidumbre, se estima que esta DANA nos dejará precipitaciones intensas en puntos del mediterráneo y tormentas en la mitad este peninsular y en las islas, asegura la Agencia Estatal de Meteorolgía (Aemet).

Este fenómeno traerá con él un desplome total de las temperaturas entre el domingo y el lunes con cambios de hasta 10 grados cerrando así los últimos días de un verano de lo más caluroso. Según los meteorólogos, su origen se centraría en el huracán Erin.

Este jueves cayeron las primeras gotas en algunas zonas de la Península e incluso este viernes se han activado avisos naranjas por lluvias. De su lado, el próximo lunes zonas como Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares o Aragón o Comunidad Valenciana podrían presenciar grandes chubascos y granizadas.

Por su parte, efectivos que han desarrollado las labores de extinción en las últimas semanas tras los desoladores incendios, esperaban con ansias este cambio de tiempo para luchar contra las llamas sin encontrarse en alerta roja por calor.

