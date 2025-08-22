Ahora

Bronca política por el fuego

Díaz reaparece para protestar contra la Xunta y ve una "barbaridad" dejar la extinción del fuego "en manos privadas"

La otra cara El presidente gallego carga contra Díaz por acudir a las protestas contra su política forestal. Le reprocha no haber interrumpido sus vacaciones y hacerlo ahora "para participar en una manifestación".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de participar en una concentración por los incendios en Vigo
Continúan las protestas por la gestión de los devastadores incendiosque asolan España. En Galicia, una de las comunidades más golpeadas por el fuego, miles de personas salieron este jueves a las calles de una treintena de municipios para manifestarse contra la política forestal del PP y pedir la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Una ellas era Yolanda Díaz, que reaparecía públicamente para unirse a la movilización en Vigo.

Allí, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha aseverado que "los servicios de extinción de incendios no pueden estar en manos privadas": "Están en manos privadas en Galicia, están en manos privadas en Castilla y León", ha asegurado, denunciando que "esto es una barbaridad". Además, ha hecho un llamamiento para que ese personal "clave" en la lucha contra el fuego tenga "relaciones laborales dignas, de carácter indefinido, con formación, con todo tipo de descansos".

Díaz también ha advertido de que "negar la realidad de la emergencia climática es un auténtico disparate" y de que esta situación "por desgracia, va a ir a más". Así, ha puesto el foco en la prevención: "Las políticas de protección de incendios tienen que estar en el centro de las actuaciones, de las prácticas públicas del conjunto del país", ha sostenido. "La mejor política que tenemos que llevar adelante desde ya mismo, y que justamente no tenemos, es la política de prevención de incendios a lo largo de todo el año", ha insistido.

La dirigente de Sumar, ha defendido también que se necesitan montes limpios, promocionar la ganadería extensiva y acabar "de una vez por todas" con el monocultivo -en alusión al eucalipto- y repoblar con especies autóctonas. A su vez, en declaraciones citadas por Efe, ha reivindicado "un rural vivo", donde la gente pueda "tener todos los servicios y la calidad para poder desarrollarse allí, y políticas agrarias propias".

Rueda carga contra Díaz

Aunque Díaz ha asegurado que todos estos días está en contacto con los consejeros de las zonas afectadas, el presidente gallego ha cargado contra la vicepresidenta segunda, a quien ha reclamado que "aparte de saber protestar", sepa "ayudar".

En declaraciones durante una visita a Quiroga, recogidas por Servimedia, el dirigente 'popular' criticó que Díaz fuera a participar en las protestas contra su política forestal. "Me alegro mucho de que interrumpa sus vacaciones, que no las ha interrumpido en ningún momento", deslizaba Rueda, que ha reprochado que, pese a que Díaz es gallega y está "veraneando en Galicia", es ahora cuando ha decidido "que sí que puede interrumpirlas para participar en una manifestación", así que "cada uno que juzgue los comportamientos".

En la misma línea, ha recriminado que espera que Díaz y otros políticos de la izquierda que "han estado completamente callados" mientras la Xunta estaba "trabajando", "también aporten y aparte de saber protestar, espero que sepan ayudar".

