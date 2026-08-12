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Oleada de indignación con una empresa colombiana por prohibir salir a sus empleados tras el terremoto

Los detalles El vídeo en el que un jefe amenaza a sus trabajadores ha desatado una oleada de indignación pero la empresa insiste en que abandonar su puesto indicaba "falta de profesionalidad".

Oleada de indignación con la empresa Blackstone Medical Services por prohibir salir a sus empleados tras el terremoto en Colombia
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"Yo no les voy a dar la orden de que se vayan. El que se quiera ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes tendrán que responder por abandono de puesto el día de hoy".

Así amenazó un jefe a sus trabajadores en Colombia instantes después del terremoto 7,4 que sacudió el país. El vídeo ha desatado una oleada de indignación pero la empresa insiste en que abandonar su puesto indicaba "falta de profesionalidad".

Se trata de la empresa Blackstone Medical Services, que se ubica en el centro comercial de Sabaneta, en el área metropolitana de Medellín. Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, un hombre, quien aparentemente era el encargado del área de recursos humanos en esa empresa, advertía que, si los empleados evacuaban la edificación, tendrían que responder por supuesto abandono del puesto de trabajo.

El hombre comenzó diciendo que "yo no les voy a dar la orden de que se vayan". Eso sí, añadió lo siguiente: "El que se quiera ir, se va, pero si no pasa nada hoy, ustedes tendrán que responder por abandono de puesto el día de hoy".

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