Pepi, vecina de Ceuta, suplica a Robles entre llantos que no abandonen su ciudad: "Tengo miedo. Esta noche he cogido un cuchillo"

¿Qué ha dicho? "Estoy muy nerviosa porque tengo miedo. Vivo sola. Nunca me he visto así, cerrando las ventanas, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado, he cogido un cuchillo", le ha confesado la vecina a Robles.

Pepi, una vecina de Ceuta, ha suplicado entre lágrimas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no abandonen su ciudad ante la crisis migratoria que enfrentan. Durante un encuentro en directo, Pepi expresó su miedo y angustia, confesando haber dormido con un cuchillo por temor a la situación tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio. Aseguró a Robles que los ceutíes son tan españoles como cualquiera y pidió que no se abandone la ciudad. La ministra, mostrando empatía, le aseguró que está muy vinculada a Ceuta y que lo importante es que se sienta protegida.

Pepi, una vecina de Ceuta, ha suplicado entre lágrimas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no abandonen su ciudad ante la crisis migratoria que está viviendo. "Tengo miedo. Esta noche he cogido un cuchillo", le ha reconocido la vecina a Robles este miércoles.

Como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia, el momento ha tenido lugar en directo. Pepi se ha acercado a la ministra y, entre lágrimas, le ha dicho que le da "mucha pena" la situación que está viviendo su ciudad tras la entrada masiva ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

"Nosotros somos españoles como los que más", le ha dicho Pepi a Robles. "Yo la tengo en estima, señora. No se puede abandonar Ceuta, por favor se lo pido", ha añadido. Ante esto, la ministra le ha agarrado la mano y le ha comentado que ella se siente "muy vinculada a Ceuta".

"Estoy muy nerviosa porque tengo miedo. Vivo sola. Nunca me he visto así, cerrando las ventanas, la puerta, mirando todo. Esta noche apenas he descansado, he cogido un cuchillo", le ha confesado la vecina ceutí entre lágrimas.

Mientras, Robles ha intentado que Pepi se relajara. "Tranquilícese un poco", le ha indicado la ministra mientras no le soltaba de la mano. "Es que tengo miedo. Soy viuda", le ha respondido.

En ese momento, un militar se ha acercado para ofrecerle agua a Pepi. "Venga conmigo. ¿Quiere venir con nosotros a la comandancia?" le ha dicho la ministra. Así, sin soltarle la mano, mientras el militar le agarraba de un lado y la ministra de otro, han andado unos pasos los tres juntos.

"Ceuta es mi ciudad", ha hecho hincapié Pepi, a lo que Robles ha asegurado que "lo importante es que se sienta protegida". "Ya me estoy tranquilizando. No me gusta perder las formas. Me ha dado una ataque de ansiedad", ha confesado ya más tranquila.

Ante esto, Robles ha comentado que "a todos nosotros nos pasa alguna vez". "No pasa nada, cuando uno está así es mejor soltar y ya luego se queda más tranquila", ha añadido.

Así, Pepi ha asegurado que ya se ha calmado y le ha agradecido a la ministra su compañía. "Cuando uno está enfadado es bueno descargarse", ha insistido Robles.

"Estamos muy orgullosos de ser españoles"

De esta manera, la vecina ceutí ha explicado el por qué de su malestar. "Nos hemos sentido maltratados. ¿Por qué? Si somos tan españoles como el que más. Estamos muy orgullosos de ser españoles. Nosotros somos españoles desde 1500 y pico nos cogió de la mano España", ha comentado.

"Porque tengamos un vecino que... iba a decir que toca un poco las pelotas, que nos fastidia un poco y siempre está reivindicando. ¿Pero qué vas a reivindicar? Tú vas a reivindicar cuando algo ha sido tuyo. Nadie se mete con Gibraltar. Eso sí que es una colonia que por el tratado de Utrecht nos lo quitaron. Y ahora vienen ellos diciendo y diciendo. Pues pueden decir misa", ha continuado.

"¿Ya está más tranquila? que no la quería yo ver así. Nos pasa a todos. Cuando uno está con mucho estrés y mucha tensión estas cosas pasan. Si es que a veces cuando uno suelta...", le ha respondido Robles.

Pepi le ha explicado a Robles que "esto me ha superado". "Me duele ver mi tierra y la invasión. Es todo. Te coarta tu libertad, la vida. ¿Qué normalidad es? ¿que no puedes ir a la playa? Yo por lo menos estoy paranoica", ha reconocido. Una vez más, la ministra ha asegurado que siente "todo esto" y le ha indicado que le gusta mucho la ciudad. "Le gusta, ¿verdad? Es chiquita y acogedora", ha dicho Pepi.

Después de la conversación, la ministra ha pedido que Pepi esté en la comparecencia que iba a hacer más tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido