El PP se ensaña y acusa al PSOE de usar el poder "para montar una organización criminal" con Santos Cerdán y Leire Díez

¿Qué ha dicho? "La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible", ha sentenciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer el informe de la UCO sobre la presunta trama que buscaba influir en causas judiciales ligadas al PSOE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber utilizado el poder para crear una "organización criminal", tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy prometiendo corrupción cero. Según Feijóo, cada nueva revelación sobre el caso Leire Díez es más vergonzosa que la anterior. La UCO detalla que entre 2024 y 2025, Santos Cerdán y Leire Díez lideraron una trama para proteger judicialmente a miembros del Gobierno, incluido Sánchez. El PP exige un adelanto electoral, acusando a Sánchez de ser el responsable de esta situación insostenible, mientras que destacados miembros del partido piden explicaciones urgentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE usaron "el poder" que ganaron, prometiendo corrupción cero y ganando la moción de censura contra Mariano Rajoy, "para montar una organización criminal". De esta forma, los populares han subido el nivel de sus críticas porque, entienden que, "cada revelación es más vergonzante que la anterior".

Este miércoles, laSexta ha tenido acceso a la parte del sumario del caso Leire Díez, un texto en el que la UCO ha detallado que, entre los años 2024 y 2025, el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la presunta fontanera socialista, Leire Díez, lideraban una trama para proteger judicialmente a ciertos miembros del Gobierno. Entre ellos, al presidente, Pedro Sánchez.

Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el objetivo de esta trama era conseguir información que pudiese influir en causas judiciales que afectasen al PSOE y a su entorno. Pero también que habría obtenido y destruido pruebas que incriminasen al Partido Socialista.

"Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal", ha escrito en la tarde de este miércoles Feijóo en su cuenta de X. Y es que, el líder del PP considera que no hay más tiempo para este Ejecutivo, que la legislatura tiene que acabar. "La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible", ha sentenciado.

Pese a ello, sigue sin dar un paso adelante. Sabe que sin Junts al PP no le salen las cuentas para presentar y ganar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Por ello, se encallan en exigir un adelanto electoral, en amenazar con que algo harán y en acusar a Sánchez de ser el culpable y sabedor de toda trama.

El PP señala a Sánchez

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recalcado que "no era solo Leire" y "no eran cosas de Cerdán", en alusión al exsecretario de Organización del PSOE, sino que, según ella, "era el Gobierno y el PSOE tratando de proteger a Sánchez".

"Llevan años engañando y mintiendo incluso a quienes les defendían. Lo sabían todo y lo sabían todos", ha asegurado la dirigente popular en otro mensaje en la misma red social.

Asimismo, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que "la situación es insostenible" y, si se amplía, es por culpa de Sánchez. "Solo se sostiene por el interés de un solo hombre, aunque la degradación sea evidente y todo se envilezca cada día más", ha aseverado.

Otro popular que ha mostrado su enfado tras conocer el informe de la UCO, que forma parte del sumario del caso, ha sido el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP. Elías Bendodo ha advertido de que lo que se está "conociendo sobre las cloacas de Pedro Sánchez es gravísimo y requiere una explicación urgente". "El fango estaba realmente en las entrañas de Moncloa y de la sede del PSOE", ha escrito en redes sociales.

comparecencia de Salvador Illa

El Partido Popular sí ha dado un paso más, pero solo en relación al presidente de la Generalitat de Cataluña, pues ha pedido la comparecencia de Salvador Illa y de Leire Díez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Illa se ha defendido este miércoles de las acusaciones de corrupción por parte de todos los partidos de la oposición en el Parlament de Cataluña asegurando: "Actúo con toda transparencia, doy todas las explicaciones". Y es que considera que los ataques al PSC están basados ​​en "rumores". "Mi partido, el PSC, está libre de corrupción", ha aseverado.

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