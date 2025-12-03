Los argumentos de Anticorrupción para mantener la investigación a Montoro por presunto fraude y cohecho: el correo clave

¿Qué están diciendo? Después de siete años de investigación bajo secreto, es espera que de forma inminente comiencen a declarar los principales investigados de la trama de corrupción.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado archivar el caso de Cristóbal Montoro, acusado junto a otras 27 personas de corrupción, cohecho y prevaricación. Los imputados habrían participado en una trama donde empresas pagaban al despacho de Montoro, Equipo Económico, para obtener favores de Hacienda entre 2011 y 2018. La defensa argumenta que la investigación es política y mediática, pero la Fiscalía respalda al juez Rubén Rus, destacando su rigor. Un correo clave sugiere que las empresas pagaban al despacho para lograr beneficios fiscales. Las declaraciones judiciales de los acusados comenzarán pronto, mientras la defensa cuestiona la competencia del juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado este miércoles la petición de la defensa de Cristóbal Montoro de archivar su caso al apreciar "actuaciones graves de corrupción". El exministro de Hacienda y otras 27 personas están imputadas.

Los acusados participaron, presuntamente, en una trama por la que varias empresas pagaban al despacho de abogados de Montoro, Equipo Económico, para conseguir un trato de favor de Hacienda durante su segundo período al frente de la cartera (entre 2011 y 2018).

Están acusados de delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, en una investigación que comenzó en 2018.

Sus defensas pidieron invalidar el proceso al considerar que la investigación tenía "un cariz político y mediático", pero Anticorrupción respalda al juez instructor, Rubén Rus, afirmando que ha seguido "un escrupuloso y exquisito comportamiento".

La Fiscalía ha sido muy tajante en su escrito, ya que entiende que la contratación de Equipo Económico era el peaje que tenían que pagar esas empresas para poder conseguir sus objetivos: rebajas de impuestos o cambios en la legislación.

Además, hay un correo absolutamente clave en esta causa que se incautó a uno de los directivos de una de las empresas de gases industriales que decía: "La vía más directa, como siempre, es pagar a ese Equipo Económico", un despacho vinculado directamente con Montoro.

En este sentido, Anticorrupción indica que los correos intervenidos a la presunta trama revelan una "corrupción que no entiende de ideología política alguna".

Qué es lo siguiente

La investigación judicial comenzó hace siete años y el pasado julio se hizo público el proceso. Ahora, lo que debería ocurrir es que en cuestión de unas semanas comiencen a declarar en sede judicial los principales investigados.

De momento, las defensas están pidiendo la nulidad de la causa por el hallazgo casual de ese correo clave y argumentan que el juzgado de Tarragona no es competente para investigar estos hechos. Además, critican los más de siete años de investigación en los que la causa ha estado bajo secreto.

Sin embargo, la Fiscalía arropa al magistrado y la investigación continúa adelante, a la espera de esas primeras declaraciones en el juzgado.

