Abucheos de principio a fin al grito de "maricón" para Grande-Marlaska en el acto del cuartel de la Guardia Civil en Albacete

El contexto El ministro fue objeto de insultos desde su llegada hasta su despedida en el acto celebrado en Caudete, donde tampoco encontró un trato amable por parte del alcalde, que aprovechó su intervención para lanzar varios dardos.

Más allá del himno, lo que realmente resonó este miércoles en la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad albaceteña de Caudete fueron los gritos y los insultos contra el ministro Fernando Grande-Marlaska. "Corrupto", "traidor", "cabrón". La banda sonora del acto la marcaron un grupo de vecinos visiblemente indignados.

La tensión se hizo notar desde el primer minuto. La Delegada del Gobierno sufrió también el recibimiento hostil: varios vecinos confundieron su coche con el del ministro y la increparon al grito de "traidores" y "maricón".

Los rifirrafes no quedaron a las puertas del cuartel. Continuaron incluso con el acto ya en marcha.

Tampoco el ministro encontró un recibimiento amable por parte del anfitrión. El alcalde de Caudete —de Vox— ha convertido su intervención en un mitin improvisado, encadenando los mantras habituales de la ultraderecha: delincuencia, okupación, inseguridad… y varias interpelaciones directas al ministro. "Te compras una casa y te la ocupan. Eso, señor ministro, no es justicia, usted lo sabe". Incluso fue más allá con otro ejemplo: "O pasa una cuadrilla de macarras, te dan una paliza y al día siguiente los tienes debajo de casa fumando porros. ¿Eso es normal, señor ministro?".

Sus palabras no lograron arrancar ni un solo aplauso. El silencio de los asistentes contrastó con la recepción cálida que sí obtuvieron el resto de ponentes.

Grande-Marlaska también tomo la palabra y no esquivo los dardos del alcalde: "No puedo dejar algunas cuestiones sin contestar", advirtió antes de recurrir a los datos.

"Han disminuido entre un 5% y un 10% todos los tipos de robos", afirmó, insistiendo en una idea: "Se hace con hechos, no con palabras".

Mientras el ministro defendía su gestión dentro del recinto, fuera seguían escuchándose los abucheos y los gritos que acompañaron toda la mañana.

