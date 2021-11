Este sábado, agentes de todos los cuerpos policiales marcharán por las calles de Madrid a modo de protesta contra la reforma que plantea el Gobierno para la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'Ley Mordaza', una movilización en la que estarán miembros de PP, Vox y Ciudadanos.

En esta manifestación está previsto que se encuentren Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en un contexto claro de guerra interna en el PP. El líder de la formación confirmó que intervendría antes de lo previsto en León para poder llegar a la movilización, evitando hacer comentarios acerca de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Lo que publiquen los medios de comunicación no puedo comentarlo", alegó Pablo Casado, añadiendo que "cada uno llega a lo que puede", haciendo alusión a las agendas de cada uno. Lo cierto es que, si no se ven este sábado, quizás tengamos que esperar a 2022 para ver esa foto, ya que también la cena de Navidad del PP está en el aire.

Según informó La Razón, no habrá foto entre Casado y Ayuso debido a su enfrentamiento por el control del partido en la región. La versión oficial del partido es que todavía no hay nada organizado y se escudan en que están pendientes de la situación epidemiológica. Fuentes del PP aseguran al citado medio que, a pesar de la versión oficial del COVID, la verdadera razón de cancelar el evento es la crisis interna.

El alcalde de Madrid -favorito de la dirección para liderar el partido- ha echado de nuevo balones fuera al ser preguntado por esta cuestión: "No se ha tomado todavía la decisión sobre si va a haber cena o no va a haber cena porque estamos pendientes también de la evolución de la pandemia, como no puede ser de otra menera, por tanto todavía estamos pendientes de eso".

Volviendo a la movilización, se espera que arranque sobre las 11:30 horas en la Puerta del Sol. El recorrido terminará en el Ministerio del Interior, localizado en el Paseo de la Castellana madrileño. Además de Casado y Ayuso, se espera que asistan Santiago Abascal e Inés Arrimadas.

Las organizaciones sindicales, que llaman a la movilización de los agentes y de toda la ciudadanía, consideran que la futura ley dejará "indefensos" a los policías y con menor seguridad jurídica sus actuaciones.