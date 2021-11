La tradicional cena de Navidad del PP de Madrid está en el aire. Según informa La Razón, esta año no habrá foto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, enfrentados por el control del partido en la región.

La versión oficial del partido es que todavía no hay nada organizado y se escudan en que están pendientes de la situación epidemiológica. Se trata de una cena muy asentada en la tradición del partido y en la que el líder nacional deja sus mensajes y arropa a los líderes del partido regional.

La situación de guerra entre Génova y Ayuso dejará este año otro sabor de boca y es que fuentes del PP aseguran al citado medio que -a pesar de la versión oficial del Covid- la verdadera razón de cancelar el evento es la crisis interna.

El alcalde de Madrid -favorito de la dirección para liderar el partido- ha echado de nuevo balones fuera al ser preguntado por esta cuestión: "No se ha tomado todavía la decisión sobre si va a haber cena o no va a haber cena porque estamos pendientes también de la evolución de la pandemia, como no puede ser de otra menera, por tanto todavía estamos pendientes de eso".

Martínez Almeida se ha escudado en que "no es lo mismo una cena donde puedes reunir a 50 personas que una cena como la del PP de Madrid en la que puedes reunir a más de 1.000 personas en un recinto cerrado".

Fuentes del entorno de Ayuso aseguran a laSexta que no tienen "constancia" de la cancelación de la cena de Navidad y insisten en que "Ayuso irá donde el partido la convoque en relación a estos eventos navideños". Además sostienen que la presidenta "se entera por los periódicos sobre este tema de la cena de Navidad".

Las mismas fuentes señalan que la presidenta madrileña sigue insistiendo en que quiere presentarse a ser la presidenta del PP de Madrid para "tener un partido ilusionado y unido" y pide que se convoque el congreso "cuanto antes". También indican que "nadie" en el partido regional entiende "por qué Génova tiene ese empeño en que Ayuso no sea presidenta".