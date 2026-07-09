Los datos que desmienten el "trabajar menos y cobrar más" de Ayuso: en España se hacen 300 horas más al año que en Países Bajos, Bélgica o Dinamarca

El dato Los empleados de nuestro país pasan de media 36,3 horas a la semana en sus puestos de trabajo, algo por encima de la media europea, que se sitúa en 35,9 horas.

Isabel Díaz Ayuso ha respaldado a Alberto Núñez Feijóo en sus declaraciones sobre el "absentismo" laboral, afirmando que trabajar menos y cobrar más hará perder el equilibrio a España. Sin embargo, los datos contradicen a Ayuso. Según la OCDE, los salarios en España han crecido poco, afectando el poder adquisitivo desde 2021. Además, los españoles trabajan de media 36,3 horas semanales, superando la media europea de 35,9 horas. Países como Bélgica, Austria, Dinamarca, Alemania y Países Bajos tienen jornadas más cortas, trabajando 300 horas menos al año que los españoles, sin contar horas extra.

"La fórmula de trabajar menos y cobrar más nos va a convertir en un país que va a perder el equilibrio". Con esas palabras ha querido respaldar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Alberto Núñez Feijóo en sus polémicas declaraciones sobre el "cáncer" que para él supone el "absentismo" laboral. La dirigente madrileña defiende que España ha perdido competitividad respecto a los países de nuestro entorno porque aquí se trabaja cada vez menos.

Sin embargo, los datos desmienten a Ayuso una vez más. Hace dos días, este martes, la OCDE publicaba un informe en el que alertaba del "limitado crecimiento" de los salarios en España.

El salario mínimo ha subido y esto ha protegido a los trabajadores con menores ingresos frente a la inflación, pero los salarios medios se han estancado, algo que afecta a la mayor parte de los empleados, por lo que el poder adquisitivo en promedio de los sueldos ha perdido dos puntos desde 2021.

Tampoco es cierto que en España se trabaje poco. Los empleados de nuestro país pasan de media 36,3 horas a la semana en sus puestos de trabajo, algo por encima de la media europea, que se sitúa en 35,9 horas. Sin embargo, hay jordanas semanales mucho más cortas que las de España.

En Bélgica de media se trabaja 34,3 horas, en Austria son 34, en Dinamarca y Alemania se promedian 33,9 horas semanales y en Países Bajos, el país en el que menos horas se trabaja de nuestro entorno, apenas pasan 31,9 horas semanales en sus puestos de trabajo.

En total, los trabajadores de estos países trabajan unas 300 horas menos al año que los españoles, sin contar las horas extra que el 40% de los empleados de nuestro país hacen y que no están computadas en estos datos.

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