La Policía Nacional intercepta ocho armas de guerra y detiene a cuatro personas tras una persecución

Los detalles Los arrestados transportaban en un vehículo ocho fusiles automáticos kalashnikov/AK47, y fueron interceptados en Murcia tras una peligrosa persecución por la provincia alicantina.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro varones, de edades comprendidas entre los 21 y los 43 años, como presuntos responsables de los delitos de depósito de armas de guerra, pertenencia a grupo criminal, delito contra la seguridad del tráfico, atentado a agente de la autoridad y daños, tras haber sido interceptado un vehículo, en el cual transportaban ocho fusiles automáticos de asalto del modelo Kalashnikov/AK 47, considerados armas de guerra.

La detención se produjo tras una delicada y accidentada persecución policial que se desarrolló a lo largo de toda la provincia de Alicante y que acabó en la provincia de Murcia.

Agentes del Grupo de Crimen Organizado de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante observaron mientras circulaban por la autovía que conecta Alicante y Elche a un automóvil que se desplazaba vertiginosamente realizando maniobras de conducción muy peligrosas. Por tal motivo, los agentes trataron inicialmente de interceptar el vehículo de modo discreto, si bien, en el momento en el que el conductor advirtió la presencia policial, aumentó aún más su agresividad en la conducción iniciando la huida.

Ante la violenta reacción del conductor del vehículo sospechoso, se inició una trepidante persecución que se extendió a lo largo de distintas carreteras de la provincia de Alicante, intensificándose la presencia policial en los tramos por los que el vehículo se desplazaba, tratando de preservar en todo momento la seguridad del resto de usuarios de la vía.

En dicha huida, el vehículo sospechoso llegó a embestir violentamente alguno de los vehículos policiales con la intención de eludir la acción policial, poniendo en grave peligro la vida de los agentes dada la alta velocidad a la que circulaban -velocidades superiores a los 150 Kilómetros por hora. Como consecuencia de dichas embestidas, logró sacar de la carretera uno de los vehículos policiales que sufrió considerables daños materiales que imposibilitaron que continuara con la persecución.

Finalmente, los agentes del Grupo de Crimen Organizado de Alicante, consiguieron dar caza al vehículo cuando ya se encontraba en la provincia de Murcia, tras ser embestidos nuevamente por el conductor, quien perdió posteriormente el control del automóvil, saliéndose de la calzada e impactando contra una zona de cultivos, tras lo que emprendió la huida a pie, abandonando el vehículo siniestrado en el lugar, no pudiendo ser alcanzado en esos momentos por los agentes.

En el interior del automóvil, se localizaron ocho fusiles automáticos del modelo Kalashnikov/AK 47, con sus correspondientes cargadores, tratándose de armamento considerado como armas de guerra.

La incautación de este tipo de armamento reviste una especial trascendencia para la seguridad ciudadana, al tratarse de armas habitualmente vinculadas a actividades propias del Crimen Organizado y a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidios o tráfico de drogas en el seno de las organizaciones criminales.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.

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