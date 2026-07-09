Iñaki López ironiza tras el regalo de Erdogan a Sánchez: "Espero que el arma no acabe involucrada en una presunta huida de Begoña Gómez con sus escoltas..."

El presidente de Turquía ha decidido regalar, entre otras cosas, un revólver personalizado y seis balas a los líderes mundiales que formaron parte de la Cumbre de la OTAN que se celebró en su país.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, ha decidido regalar un revólver y seis balas a todos los líderes mundiales que han participado en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Ankara. Los regalos de Erdogan no se han limitado a esa arma, ya que también ha regalado su biografía y un set de bolígrafos y libretas.

Desde el Gobierno han indicado que el regalo, que, además, está personalizado con el nombre de cada mandatario, ha sido trasladado hasta el Ministerio del Interior. Ahí se inutilizará y almacenará.

"De este regalo se va a acordar Pedro Sánchez", comenta Iñaki López, haciendo referencia al revolver, "pero no sé qué me da más pereza que me regale, si un revolver o su biografía". "Ojo, que como se entere Peinado igual abre pieza separada por tenencia de armas a Pedro Sánchez", ironiza Antonio Maestre.

"Sí, esperemos que el arma de Pedro Sánchez no acabe involucrada en una presunta huida de Begoña Gómez con su equipo de escoltas...", añade el presentador de Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido