El retorno del emérito a España vuelve al foco: el PP pide el regreso de Juan Carlos I, pese a que es una decisión del monarca

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha abierto la puerta al monarca después de la desclasificación de los documentos del 23-F. Su partido, en pleno con su líder; el Gobierno pasa la pelota a Casa Real: "Nuca se le ha impedido la entrada".

La desclasificación de los documentos del 23-F ha traído a España un debate de vuelta. Uno que tiene que ver con el retorno del rey. Con el regreso del emérito. Con la posible vuelta al país de Juan Carlos I. Todo, después del papel que su figura tuvo a tenor de los archivos del golpe de Estado de 1981.

Y es que el asunto ha vuelto al foco. Ha vuelto después de la afirmación de Alberto Núñez Feijóo sobre Juan Carlos I. Sobre su postura, una postura compartida por prácticamente todo el PP, que ha compartido tanto ante los medios como en redes sociales. Para el líder de los 'populares', "sería deseable" que el emérito volviera.

"La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el emérito regresara a España", ha expresado en X el líder de la oposición.

Según dice Feijóo, Juan Carlos I "ha reconocido errores innegables en su trayectoria": "Quien ha contribuido a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".

¿Y dónde dormiría?

Zarzuela, que tenía constancia de lo que Feijóo iba a exponer, ha recogido el guante del líder de los 'populares' con un mensaje claro: la decisión de volver o de no volver a España corresponde única y exclusivamente a Juan Carlos I. A un emérito que, de regresar, dejaría a la Casa Real con una cuestión importante.

Una que tiene que ver con dónde pernoctaría. Con dónde pasaría las noches un emérito que, en las veces en las que ha estado en España, jamás ha dormido en Zarzuela. Que se ha quedado en casa de un amigo. Que, incluso, ha venido y vuelto el mismo día como en el almuerzo en El Pardo por los 50 años de monarquía parlamentaria en el país.

El PP, con su líder y contra el resto

Porque el debate ha vuelto. Porque, además, ha vuelto a la política. Porque el PP lo tiene claro, con una Isabel Díaz Ayuso que, esta vez sí, se ha alineado de manera total y absoluta con el líder de su partido. "Lo que piensa el señor Feijóo es lo que piensa la gran mayoría de los españoles", ha afirmado.

Y en la misma vía se ha mostrado Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía: "Es una cuestión casi de humanidad. Me parece algo razonable y sensato".

Claro está, la izquierda ha respondido a las palabras de Feijóo, con un Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, que afirma que el líder del PP "anda cada día más desorientado". Gabriel Rufián, de ERC, considera que "los delincuentes mejor fuera que dentro".

El Gobierno también se ha pronunciado al respecto. Lo ha hecho a través de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien ha afirmado que la decisión "depende exclusivamente" de Juan Carlos I. O, en su caso, "de la Casa Real".

"No le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición", ha expresado un Bolaños que ha recordado a Feijóo que ha pasado de considerar la desclasificación de estos documentos de "cortina de humo" a ver que "son útiles".

En cuanto al emérito, ha sido claro: "Nunca se ha impedido ni se le ha denegado la entrada a España, viene cuando él lo decide. Esto es algo que le compete a él y a la Casa Real".

Las regatas del emérito

Y sí, porque desde que se fue de España en 2020 lo cierto es que Juan Carlos I ha estado algún que otro día en el país. Porque su primera vez fue en 2022, y desde entonces ha sido un asiduo a las regatas en Sanxenxo y ha estado en Cantabria después de su denuncia contra Miguel Ángel Revilla.

Porque ha comido en familia en su, de momento, última vez en España. Fue en noviembre, cuando llegó, comió y se marchó. Porque, en su cabeza, está el deseo de regresar al país. De hacerlo, eso sí, en Zarzuela. De vivir en Zarzuela. La Casa Real, ante esa opción, no se ha pronunciado.

Él sí. Él quiere estar en España. Lo que no se sabe es qué pasaría con su tributación y con sus impuestos en caso de pasar en el país tanto tiempo. ¿Lo haría en el país? De momento, Juan Carlos I está en Abu Dhabi después de elegir el dinero a España.

Desde allí se ha fotografiado con Carlos Herrera y con José María Aznar. Desde allí ha compartido además un mensaje en lo que respecta a su estado de salud. "Me encuentro excelentemente bien", afirmó.

"Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo", expresó el emérito ante esos "achaques normales" de su edad, 88 primaveras, en dicho mensaje. En uno en el que, además, comunicó que deseaba regresar a España en un futuro cercano: "Volveré pronto".

Esa opción está a debate. A debate político y social. A debate después de la desclasificación de los documentos del 23-F y de las palabras de Alberto Núñez Feijóo. Después de que el Gobierno haya pasado la pelota a la Casa Real, con Zarzuela haciendo lo propio y dejando todo en el tejado de Juan Carlos I. El retorno del rey, del rey emérito, en el foco.

