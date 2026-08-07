Se busca vasija milenaria desaparecida: la encontró un bañista pero desapareció del sitio donde la dejó

Los detalles La vasija la encontró el pasado 17 de julio un bañista sumergida en la Playa de La Magdalena. Tras fotografiarla, el bañista la depositó en un puesto de salvamento. Fue el último lugar en el que se vio.

El Gobierno de Cantabria pide ayuda para localizar una vasija medieval. La encontró un bañista en la playa de La Magdalena, Santander. La dejó junto a la torre de los socorristas, pero cuando llegaron trabajadores del Museo Marítimo, había desaparecido. Los expertos creen que podría tener un gran valor arqueológico.

Se busca en Santander una vasija perteneciente al medievo. "Este fragmento de olla sería similar aunque no igual al que ha aparecido en La Magdalena", asegura José Ángel Hierro, arqueólogo del servicio de Patrimonio Cultural.

La vasija la encontró un bañista, sumergida, en la Playa de La Magdalena el pasado 17 de julio. Tras fotografiarla, el bañista la depositó en un puesto de salvamento, y ese fue el último lugar en el que se vio.

"Él no sabe que ha desaparecido, él sabe que la ha dejado y entonces, al día siguiente, él va al Museo Marítimo y se lo cuenta a los trabajadores", afirma Hierro.

El Gobierno de Cantabria, a través del Servicio de Patrimonio, hace un llamamiento porque se cree que alguien la tiene. "Nadie le va a multar ni va a ir a la cárcel, ni nada parecido", explica el arqueólogo del servicio de Patrimonio Cultural.

El Museo Marítimo del Cantábrico ha sido designado como centro receptor de la pieza si aparece. Además, la persona que entregue la vasija está absuelto de condena.

Eso sí, se quiere concienciar que estos objetos se tienen que entregar a Policía Municipal.

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