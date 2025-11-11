El PP eleva el tono y acusa a Sánchez de injerencia al defender la "inocencia" del fiscal general: "Eso solo tiene un nombre: dictadura"

El contexto Estas críticas vienen después de que Sánchez defendiera el pasado domingo en una entrevista en El País que el fiscal general del Estado, quien está imputado por un presunto delito revelación de secretos, es inocente.

La defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despertado la crítica de los populares. Estas críticas vienen después de que Sánchez defendiera el pasado domingo en una entrevista en El País que el fiscal general del Estado, quien está imputado por un presunto delito revelación de secretos, es inocente.

Para el secretario general del PP, Miguel Tellado, esto no debería suceder en ninguna democracia madura. "Hoy España es una anomalía mundial al tener en el banquillo al que debería ser el principal promotor de la acción de la Justicia", ha criticado el secretario general del Partido Popular.

Así, ha apuntado que "el fiscal general del Estado hace tiempo que debería de haber dimitido y si no dimite debería haber sido cesado por el Gobierno de España. Eso no ha pasado porque están todos metidos en un gran lío".

Un lío que, dicen, obliga al presidente del Gobierno a intervenir en la separación de poderes. "Sánchez no pretende solo gobernar contra el Parlamento, sino dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso solo tiene un nombre: dictadura", ha señalado la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo.

En la misma línea se ha mostrado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha asegurado que "Sánchez no se ha enterado que estamos en una democracia y hay tres poderes. Ejecutivo, legislativo y el judicial, ahora es él".

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de romper la independencia judicial diciendo en una entrevista, durante un juicio en el Tribunal Supremo - que se encuentra en su segunda y última semana-, que Álvaro García Ortiz es inocente.

"Este fin de semana, durante un juicio en el Tribunal Supremo, dice que el fiscal general es inocente, rompiendo la independencia judicial", algo que "no había ocurrido en ningún momento de nuestros 50 años de democracia", ha denunciado. Por ello, ha indicado que el presidente del Gobierno interfiere ante el Tribunal Supremo y ha añadido que es un síntoma inequívoco de "su falta de calidez democrática y de su falta de ética y de responsabilidad".

La Asociación de Fiscales acusa a Sánchez de inmiscuirse en "la función de juzgar"

La Asociación de Fiscales (AF) también ha cargado contra Sánchez por su defensa al fiscal general y le ha acusado de inmiscuirse "en la función de juzgar que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo".

La AF ha señalado en un comunicado que Sánchez, con sus declaraciones en una entrevista en 'El País' en las que afirmaba que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente, pretende usurpar funciones que corresponde al Supremo, "quien deberá realizar una valoración en conciencia de las pruebas e indicios que obren en autos y las que se practiquen en juicio oral", ha indicado la asociación en relación al juicio que se sigue contra el fiscal general.

"Pretender usurpar esas funciones", añade, "no se compadece con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho y solo pretenden presionar y deslegitimar a los tribunales. Las instituciones y quienes las dirigen deben respetarse entre sí y respetar a los ciudadanos a los que se deben".

