Resultados elecciones andaluzas: la última hora en directo del terremoto político en Andalucía

14:20h La fórmula de Ciudadanos para presidir la Junta de Andalucía sin contar con el apoyo de Vox

Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, pide al PSOE y al PP que no bloqueen el cambio de Gobierno en Andalucía y desvela en Al Rojo Vivo la fórmula que baraja su formación para presidir la Junta. "Pretendemos un cambio sensato y moderado, un cambio que esperan los andaluces", añade.

Pero, ¿qué fórmula prefiere para llegar al poder? Marín descarta un acuerdo con Vox, que ha obtenido 12 escaños en los comicios, y apunta a un acuerdo con el PP y la abstención del PSOE. "Si Ciudadanos y PP se ponen de acuerdo y el PSOE se abstiene, hay una fórmula", apunta Marín.

14:08h El PSC rechaza que los resultados andaluces pongan "en entredicho" a Sánchez

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha rechazado que los resultados cosechados por el PSOE en Andalucía, donde Susana Díaz ha perdido catorce escaños, pongan "en entredicho" el Gobierno de Pedro Sánchez, su figura como presidente o el discurso del partido.

"El PSOE sigue siendo el partido político con más respaldo en Andalucía, en el 80% de municipios ha ganado, y en absoluto pone en entredicho al Gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente que los socialistas han celebrado en su sede de Barcelona.

Illa ha admitido que los resultados obtenidos por Díaz son inferiores a los esperado, pero ha subrayado que el análisis de los resultados "es aún muy prematuro" y ha avisado de que "normalmente no es una buena fórmula sacar conclusiones y hacer extrapolaciones de una contienda electoral para otra".

14:01h Calvo afirma que el PSOE tiene la "gran obligación" de ofrecer futuro a Andalucía

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho hoy que el PSOE, "el partido más votado" en Andalucía, "tiene la gran obligación" de ofrecer "futuro y estabilidad" a la comunidad ante la presencia de Vox en las instituciones.

En declaraciones antes de participar en el seminario "Hacia una ley integral para las víctimas de la trata de seres humanos", ha agradecido el apoyo de los "miles de andaluces" que "han vuelto a confiar" en su partido y ha alertado, sin nombrarlo, sobre la presencia de Vox en las instituciones.

Calvo también ha reconocido la pérdida de "muchos apoyos", por lo que, para los socialistas, "no fue el resultado que queríamos, pero aún así", ha precisado son "el partido que tiene ahora la obligación de dialogar, de hablar y de encontrar estabilidad, progreso y futuro para Andalucía".

13:27h Planas cree que Díaz debe de liderar la formación de gobierno en Andalucía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Partido Socialista y su secretaria general en Andalucía, Susana Díaz, son los que tienen "la responsabilidad de llevar adelante los pasos" para formar gobierno en Andalucía.

Planas, que ha visitado hoy Ciudad Real para inaugurar la exposición de carteles de las campañas publicitarias de su departamento ministerial en el marco de los actos conmemorativos del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española, a preguntas de los periodistas sobre los resultados de las elecciones andaluzas, ha comentado que "cada una de las fuerzas políticas tiene que asumir la responsabilidad de sus resultados".

13:15h Eduardo Inda: "Me parece impresentable lo que ha hecho Vox con laSexta"

Eduardo Inda, director de Okdiario, considera que los medios demoscópicos tradicionales han quedado obsoletos y pone como ejemplo los resultados en Andalucía, muy alejados de las cifras que arrojaban los sondeos. Inda no comparte las formas que Vox está empleando con laSexta. "No se puede negar el derecho a la libre expresión a ningún medio", añade.

13:05h Vox quita el micrófono a laSexta en plena rueda de prensa

José Enrique Monrosi explica cómo Vox no ha permitido a laSexta preguntar en la rueda de prensa convocada para analizar los resultados electorales en Andalucía. "Al darse cuenta de que trabajábamos en laSexta han decidido quitarnos el micrófono", relata Monrosi. Los otros medios que han acudido al acto sí han podido realizar su trabajo.

12:55h Santiago Abascal: "Haremos responsable a Pablo Iglesias de toda la violencia que se use contra Vox"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha referido con dureza a Pablo Iglesias, al que acusa de "mandar hordas comunistas a insultar", poniendo como ejemplo lo ocurrido en un mitin de Murcia.

"Estaremos atentos a lo que propongan otros partidos", afirman desde el partido, que no aclaran si entrarán o no en el Gobierno. Lo que sí afirman es que no serán un obstáculo para acabar con el gobierno socialista.

Para Santiago Abascal, Pablo Iglesias "llama a la alerta antifascista militante", que para él no es otra cosa que "enviar hordas comunistas a insultar" a Vox. Por ello, afirma que desde ahora "señalarán" a Pablo Iglesias por cualquier acto violento o amenaza contra su partido.

12:40h Juanma Moreno ve "dificultades" para un acuerdo con Ciudadanos tras hablar con Marín

El candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que ya ha hablado con el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, y no ve "dificultades" para un acuerdo, dado que ambos tienen "proyectos similares en materia programática".

A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del partido, Moreno ha explicado que ayer por la noche tuvo una charla "breve" con Marín y espera que en los próximos días se produzca una "conversación fluida" ya que tienen una "relación cordial desde hace tiempo".Por el contrario, Moreno "todavía no" ha hablado con Vox, según ha informado.

12:20h Pablo Simón: "Vox va a empezar a tener apoyos en los sondeos, esto le va a ayudar"

"Vox ya se coloca al nivel de otros partidos de extrema derecha en otros países", afirma Pablo Simón, politólogo, que destaca la importante caída de la izquierda en las elecciones andaluzas. "El avance de Vox tendrá implicaciones para el conjunto de España", añade. Simón tiene claro que el PSOE no gobernará la Junta de Andalucía.

12:15h Moreno Bonilla confía en "entenderse" con Ciudadanos y encontrar un "punto de encuentro" con Vox

El candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, que necesitaría el apoyo de ambos partidos para ser investido presidente de la Junta, ha defendido en varias entrevistas radiofónicas en Cope, Canal Sur y Onda Cero que su partido es el que debe liderar un nuevo ciclo histórico con el PSOE en la oposición.

El dirigente del PP-A no ve razonable que Marín se presente a la investidura tras haber sido tercera fuerza y después de que en Cataluña, donde ganaron, no lo hicieran. "Hay cinco puntos de diferencia, eso debe ser respetado", ha indicado Moreno, quien entiende que "en el orden del cambio hace falta criterio" y es el PP el que debe presidir la Junta.

11:32h Pedro Sánchez: "Los resultados en Andalucía refuerzan nuestro compromiso de defender la Constitución y la democracia frente al miedo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes que los resultados de las elecciones andaluzas refuerzan su compromiso con la democracia frenterefuerzan su compromiso con la democracia frente al miedo y ha apostado por la continuidad de su Ejecutivo para seguir impulsando un proyecto regenerador y europeísta para España.

11:15h Las claves del programa con el que Vox ha llegado al Parlamento andaluz

La eliminación de las autonomías, la supresión de la ley de violencia de género o la expulsión de España de todos los inmigrantes ilegales y de los legales que cometan delitos son algunas de las polémicas propuestas que se extraen del programa electoral "para toda España" que Vox presentó en las elecciones andaluzas y que puedes consultar íntegramente. Consulta aquí el programa de Vox.

10:59h El PSOE-A cree que Díaz está "legitimada" para seguir al frente del partido

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha sostenido hoy que Susana Díaz está "totalmente legitimada" para seguir al frente del partido tras las elecciones andaluzas y ha asegurado que su liderazgo es "indiscutible" como secretaria general.

En una entrevista en RNE, Juan Cornejo ha negado que en el mal resultado del PSOE haya influido la decisión de la presidenta de adelantar tres meses las elecciones, aunque ha admitido: "Algo no hemos hecho bien para que no haya habido esa participación que esperábamos".

10:30h Vox superó las encuestas más optimistas: así recoge'The Guardian' el ascenso de la ultraderecha en Andalucía

El periódico británico 'The Guardian' destaca el avance de la extrema derecha en Andalucía. "Vox, una formación contraria a la inmigración y al aborto, logró ayer casi el 11 % de los votos y es la primera vez que un partido de extrema derecha gana escaños en un Parlamento regional desde que España recuperó la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975", publica el rotativo.

En este sentido, resalta que los sondeos más optimistas le daban a Vox unos cinco escaños en Andalucía pero ahora tiene la "llave" para formar Gobierno en la región más poblada de España. 'The Guardian' dice que todos los ojos están puestos ahora en esa formación porque podría utilizar su resultado en Andalucía como "trampolín" para las próximas elecciones generales en el país.

10:16h Marín emplaza a Díaz a apoyar un gobierno de Ciudadanos, que ve "legitimado"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha emplazado en una entrevista en Antena 3 a la presidenta en funciones y candidata del PSOE, Susana Díaz, a plantearse "poder apoyar" un gobierno de su partido, al que tras los resultados electorales ve "legitimado" para presidir Andalucía.

"Díaz tiene que ser un poco más humilde, pensar qué ha hecho mal, y quizá se debía plantear poder apoyar un gobierno de Ciudadanos", ha aseverado Marín, que ha recordado asimismo que "si el cambio hoy es posible en Andalucía es gracias a que Ciudadanos ha crecido, porque el PP ha perdido 24 escaños en los últimos cuatro años".

10:05h Iglesias afirma que en en Adelante Andalucía deben ser "autocríticos" por no haber cumplido las expectativas

En una entrevista en 'La cafetera', Iglesias ha admitido que Podemos y Adelante Andalucía deben ser "autocríticos" por no haber cumplido sus expectativas en las elecciones andaluzas, en las que parte de su electorado se ha ido a la abstención y tampoco han sido capaces de atraer a sectores que tradicionalmente votaban al PSOE.

No obstante, asegura que su principal preocupación es la "emergencia de una fuerza política de extrema derecha, posfranquista sin complejos, que plantea que en España tienen que dejar de existir las conquistas sociales de las últimas décadas".

09:20h Zapatero advierte a Ciudadanos sobre un posible pacto con Vox

"Escuchando a Vox y a Ciudadanos, uno piensa cómo van a conformar una suma", ha asegurado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero . Advierte a Ciudadanos que se tendrá que "plantear alguna reflexión" sobre pactar con la ultraderecha de Vox y ha destacado que el centroderecha vea "normal" que tanto el líder del PP, Juanma Moreno, como el de Ciudadanos, Juan Marín, se postulen para presidir la Junta.

09:00h El Parlamento se constituirá el 27 diciembre con un escenario abierto para pactos

El Parlamento andaluz que ha salido de las elecciones abrirá su undécima legislatura en una sesión constitutiva que se celebrará el 27 de diciembre, que será el primer paso para un periodo de negociaciones entre los grupos políticos para tratar de formar gobierno.

Las claves de los resultados

El PP, Ciudadanos y Vox superan la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas mientras que el PSOE se derrumba hasta los 33 diputados, el peor resultado de su historia. El PP obtiene 26 escaños; Ciudadanos 20; Adelante Andalucía, 17, y Vox 12.

Por primera vez la derecha podría gobernar en la Junta, ya que la suma de Partido Popular, Ciudadanos y Vox superaría la mayoría absoluta. A pesar de que el Partido Socialista ha ganado las elecciones y ha logrado 33 escaños, Susana Díaz podría quedar fuera de la presidencia porque la suma con Adelante Andalucía no es suficiente.

El PSOE logra un 28,70% de los votos. Esta cifra supone 14 escaños menos que los 47 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2015.

Por su parte, el PP consigue 26 diputados -7 menos que los 33 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas- y el 20,45% de votos. Ciudadanos (Cs) alcanza los 21 escaños en el Parlamento andaluz -12 más que los nueve logrados en marzo de 2015- con un respaldo del 17,94% de los sufragios.

Adelante Andalucía obtiene 17 escaños con un apoyo del 16,22% frente a los 20 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años Podemos e IULV-CA, que ahora concurren en esta coalición.

Por su parte, VOX protagoniza la gran sorpresa al irrumpir en el Parlamento andaluz con 12 escaños tras lograr el 10,77% de los votos, respectivamente.

La mayoría absoluta en el Parlamento andaluz se sitúa en 55 escaños. La participación en las urnas ha alcanzado el 58,23%, lo que sitúa la abstención en el 41,77%.

¿Y ahora qué?

Después de las elecciones, en un plazo de 25 días debe estar constituido el parlamento andaluz y el siguiente paso será que un candidato se presente a presidir la Junta. En una primera votación en el Parlamento, compuesto por 109 diputados, debe obtener 55 síes para alcanzar la mayoría absoluta y así poder gobernar. Desde que haya una investidura fallida, los tiempos echarán a andar.

Si no se logra una mayoría absoluta en primera votación, en 48 horas se celebrará otra en la que hace falta mayoría simple. Puede celebrarse también una tercera y sucesivas. De todas formas, si desde que ha arrancado el reloj, en un plazo de dos meses no hay un presidente, quedarían convocadas elecciones de nuevo de forma automática.