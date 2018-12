El análisis de Ferreras sobre la irrupción de Vox en Andalucía: "Vox está aquí, ha llegado para quedarse"

La respuesta de Antonio García Ferreras a Vox: "A laSexta no la va a gobernar el miedo"

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferrerasresponde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".

Euforia en Vox tras los resultados del 2D: "La reconquista comienza en tierras andaluzas y se extenderá en el resto de España"

ha mostrado su satisfacción por los resultados en las elecciones andaluzas . La formación ha obtenido 12 escaños protagonizando la gran sorpresa de la jornada. La ultraderecha llega para quedarse a las instituciones

Santiago Abascal: "Vox tiene la llave de San Telmo para expulsar a la corrupción socialista"

El líder de Vox, Santiago Abascal, habla tras conseguir 12 escaños en las elecciones andaluzas: "Somos un instrumento al servicio de España, por eso, no pedimos papeletas verdes sino rojigualdas". Además, destaca que han "expulsado de Andalucía al comunismo chavista de Pablo Iglesias".