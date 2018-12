Vox entra en el Parlamento de Andalucía pisando fuerte. El partido de la extrema derecha ha logrado 12 escaños en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, por encima incluso de las previsiones que planteaban todas las encuestas y sondeos que intentaban predecir el resultado electoral en la comunidad. Pero ¿quiénes son los 12 de Vox que ocuparán escaño?

Francisco Serrano, Sevilla

El juez Francisco Serrano fue el candidato elegido por Vox y Santiago Abascal para encabezar la lista de la formación en las elecciones de Andalucía. Fue inhabilitado en 2011 por ampliar en un día y medio el régimen de visitas de un padre separado sobre su hijo con la intención de que el menor pudiera salir como paje junto a su padre en una procesión de la Madrugá de sevilla.

También se dio a conocer en la esfera pública por sus continuas críticas a los planes en materia de igualdad que propugnaba el PSOE con Rodríguez Zapatero a la cabeza. De hecho, uno de sus lemas de la campaña electoral de Vox, partido al que se afilió en 2014, es el "sí al cambio de la ley de violencia de género". En este sentido, las ideas de Serrano son "redefinir" los conceptos para que se "denuncie cuando se deba, no cuando convenga". Además, quiere "derogar las leyes de ideología de género" y "crear una ley de violencia en el ámbito familiar".

También pide "derogar la ley de memoria histórica", el "cierre de mezquitas" y "el control de la inmigración ilegal", para lo que busca "fortalecer las fronteras dotando de recursos materiales, legales y humanos a las fuerzas de seguridad".

Francisco serrano, líder de la lista de Vox en Andalucía | Agencias

Luz Belinda Rodríguez, Almería

Luz Belinda Rodríguez, cabeza de lista de Vox por Almería que ha conseguido un escaño en el Parlamento Andaluz en las elecciones, nació en la capital de esa provincia en 1980 y es ama de casa. Dejó el Ejército del Aire para ser madre y está casada con un miembro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a que no ha participado activamente en la campaña electoral del partido, sí ha manifestado en alguna ocasión un discurso contra la inmigración dada su residencia en lugares como Melilla, Algeciras o Almería. Tiene formación como estilista, escolta privada y vigilante de seguridad, y está estudiando derecho.

Luz Belinda Rodríguez, diputada de Vox en Andalucía | Agencias

Eugenio Moltó, Málaga

Eugenio Moltó es el diputado de Vox por Málaga. Es veterinario de profesión y ha presidido el Colegio de Veterinarios de Málaga, cargo que abandonó a principios de los 2000 para enfocarse en su actividad política. En 2004 se afilió al Partido Popular, formación en la que se mantuvo desde Estepona hasta que se marchó a Vox en 2014.

Moltó defiende que el franquismo no fue una dictadura. Además, considera que su formación no se ubica en el espectro de la extrema derecha "porque está muy relacionado con la violencia y el pasado" y ellos son "un partido nuevo" y define el feminismo como "una actitud agresiva de un grupo de señoras muy organizadas y muy subvencionadas".

Eugenio Moltó, diputado de Vox en Andalucía por Málaga | Agencias

Rafael Segovia, Huelva

Rafael Segovia Brome es el cabeza de lista de Vox por Huelva. Es médico por cuenta propia y cuenta que decidió dar el salto a la política "por convicciones, ante la oportunidad que se le ha ofrecido de trabajar por Huelva y sus habitantes".

Si bien tampoco ha llevado a cabo una campaña electoral visible con Vox, sí que ha compartido varias de las ideas que su líder, Santiago Abascal, ha compartido en Twitter, como la supresión de autonomías, la ilegalización de partidos separatistas, la "defensa de las fronteras" y la "derogación de la Ley de Memoria Histórica".

Rafael Segovia, diputado de Vox en Andalucía por Huelva | Agencias

Manuel Gavira, Cádiz

Manuel Gavira Florentino es el cabeza de lista de Vox en Cádiz: es abogado y nació en la capital de provincia en 1969. Al contrario que algunos de sus compañeros de partido, Gavira sí se ha expresado en varias entrevistas sobre sus ideas y las de su partido de cara a su entrada en el Parlamento de Andalucía.

Considera que, si bien Vox no es "un partido amable" en sus propuestas, "no engañan" con las mismas. Además, asegura que "ni el PP ni Cs son de derechas" y quiere "derogar la ley de violencia de género" porque cree que "una ley que no es igual para todos es una ley injusta" y busca controlar la inmigración: "Es que mi país es mi casa, y en mi casa entra quien yo quiera".

Manuel Gavira, diputado de Vox en Andalucía por Cádiz | Agencias

Alejandro Hernández, Córdoba

Alejandro Hernández Valdés es el candidato de Vox por Córdoba y entre sus ideas está "cerrar las mezquitas fundamentalistas": "Por supuesto, vamos a combatir a todos aquellos que quieren convertir en una mezquita a la Catedral de Córdoba".

Hernández Valdés también ha atacado en una columna de opinión en el Diario de Córdoba a los nacionalismos: "Las falsedades de los libros de texto de los nacionalismos sediciosos son menos peligrosas para la unidad de la Nación que las verdades que se han venido ocultando en los del resto de España, privándonos de un argumentario sólido que oponer a esta nueva mitología periférica supremacista".

Alejandro Hernández, diputado de Vox en Andalucía por Córdoba | Cordópolis

Benito Morillo, Jaén

Benito Morillo es uno de los primeros afiliados de Vox desde la fundación de la formación ultraderechista. Se trata de un exmilitar que pide el apoyo a "los españoles que deseen una España unida a la altura de su envergadura histórica".

Durante uno de sus discursos para presentarse como miembro del partido, apuntó a la situación de Linares como el ejemplo de una ciudad condenada al "fracaso" a razón de las políticas de la Junta. Además, culpa de la fuga de cerebros en Jaén al abandono que sufre el resto de la provincia por la "nula gestión" del Gobierno de Susana Díaz.

El parlamentario de Vox por Jaén, Benito Morillo | Agencias

Francisco Ocaña, Granada

Francisco Ocaña se presenta a sí mismo como "padre de tres niños y empresario". Pese a que no ha hecho muestra pública de sus ideas para con Vox, sí que ha compartido a través de Twitter las ideas de compañeros como Francisco Serrano.

Entre ellas, se muestra a favor del "cierre y prohibición de nuevas aperturas de mezquitas fundamentalistas", la "expulsión de imanes que propaguen el integrismo, la yihad o el menosprecio a la mujer" y la defensa de "la catolicidad de la catedral de Córdoba".

Francisco Ocaña, diputado de Vox en Andalucía por Granada | Vox

María José Piñeiro, Sevilla

María José Piñeiro es médico y presidenta de Vox en Sevilla. Piñeiro ha sido criticada por sus reproches a la huelga feminista del 8 de marzo, que considera "innecesaria en una sociedad como la nuestra".

Su argumento es que en "España, por sus raíces cristianas, hombres y mujeres" tienen las "mismas posibilidades en educación, formación profesional, conseguir trabajo o formar una familia" y cree que "solo por la perspectiva de enfrentamiento contra el hombre por el hecho de serlo es el motivo de dicha huelga".

María José Piñeiro, diputada de Vox en Andalucía por Sevilla | Vox

Ana Gil Román, Málaga

Ana Gil ha sido la número dos de la candidatura de Vox por Málaga en las elecciones andaluzas. Fue candidata a la Alcaldía de Estepona por la misma formación en los pasados comicios municipales de 2015.

Gil mantiene un discurso similar al de Eugenio Moltó. "Ahora verán muchos que en España la derecha no es el PP, nos ha llevado al borde del precipicio, abandono total de ideología", apuntó años atrás sobre el grupo popular, del que fue militante.

Durante los atentados terroristas de Londres, la recién estrenada diputada de Vox se expresó en Twitter sobre este trágico suceso cargando contra la política de inmigración del Gobierno: "Basta ya de dejarnos matar como a conejos! Vienen a liquidarnos y los mermados de los políticos encima los subvencionan! Estamos en guerra!".

Ana Gil Román, diputada de Vox en Andalucía por Málaga | Vox

Manuel González, Cádiz

Manuel González representará a Vox en el parlamento Andaluz por la lista de Cádiz junto a su compañera Natalia López, también gaditana. González ha criticado en varias ocasiones el plan económico del PSOE en Andalucía, limitándose, según dice, "al turismo y el sol".

En este sentido, pide "políticas unitarias en España aprovechando la situación privilegiada de Cádiz", así como "bajando impuestos" y "recortando drásticamente en cargos políticos", según ha explicado en declaraciones al 'Portal de Cádiz'.

Manuel González, diputado de Vox en Andalucía por Cádiz | Portal de Cádiz

Natalia López, Cádiz

Natalia López es Vicesecretaria de Organización Provincial de VOX en Cádiz. Se dio a conocer en los círculos mediáticos y de su partido por una carta pública que dirigió a Jordi Évole a través de Facebook después de que el presentador de Salvados entrevistara a Arnaldo Otegi.