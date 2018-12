El discurso de extrema derecha de Vox arrasa en El Ejido, localidad con el 30% de migrantes y única en la que ganaron

En el Ejido, Vox marca la diferencia con su discurso y consigue ser la primera fuerza. "Que cambie la Susana esta ya. La quitamos del medio de una vez, ya está bien porque lleva toda la vida y sino no va a mandar nunca la derecha", dice un residente en la localidad.

Los vecinos de este pueblo almeriense dicen que se necesita un cambio, también para el Partido Popular, porque "el PP lleva mucho tiempo en el candelero y en la oposición, pero la cosa va de mal en peor".

Y avalan el discurso antiinmigración de VOX. "El tema de la inmigración afecta mucho aquí", dice un vecino, mientras que otro pide que se vayan "fuera": "Nos van a invadir aquí y nos van a matar".

La formación de extrema derecha ha conseguido en El Ejido 7.377 votos, un 29,51% en un municipio donde el 32% de la población es inmigrante. Se trata de un resultado que preocupa a estos migrantes, porque como nos explica una de ellos: "No esperaba que avanzara tanto VOX porque la extrema derecha no me gusta". Esperan que en unos meses la cosa se calme y Vox pierda fuerza entre sus vecinos.