El ministro José Luis Ábalos ha asegurado que el Gobierno va a establecer una serie de contactos para buscar los apoyos que permitan sacar adelante el último real decreto, que recoge un nuevo paquete de medidas para luchar contra la pandemia de coronavirus.

"El Gobierno va, a través de su propio grupo parlamentario, a establecer una serie de contactos que tienen que ver con buscar el apoyo a este decreto", ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante su comparecencia junto al titular de Agricultura, Luis Planas.

Desde el Gobierno no entienden la oposición de la derecha, que pidió medidas más duras

Según fuentes del Gobierno, todavía no se ha decidido quién se hará cargo de estas conversaciones, aunque en principio apuntan a que será un vicepresidente o un ministro, y no el propio presidente del Gobierno.

Respecto a la posición de parte de la oposición, el Ejecutivo se ha mostrado también preocupado y molesto. Las mismas fuentes apuntan que no tienen problema en admitir los errores, pero no entienden que desde la derecha se opongan a unas medidas que pidieron hace unos días.

En principio, el Gobierno tiene por objetivo celebrar el pleno en el Congreso la próxima semana, pero todavía no hay nada concretado porque los líderes del Ejecutivo están a la espera de ver cómo evolucionan las conversaciones con el resto de partidos.

El PP amenazó con no apoyar el decreto

Y es que, parte de la oposición ha criticado las últimas medidas, como los permisos retribuidos recuperables en las actividades que no sean esenciales, como la construcción. El líder del Partido Popular amenazó con apoyar este decreto, acusando al Ejecutivo de actuar con improvisación, crear incertidumbre y de ser desleal.

Casado amenazó con no apoyar este decretó y acusó al Gobierno de desleal

En este sentido, Pablo Casado acusó al presidente del Gobierno de mentir y ocultar información porque la semana pasada no se planteaba paralizar todas las actividades no esenciales. "No vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. No queremos que la economía productiva se resienta por lo que el coste tiene que recaer en el Estado, no en las empresas", sentenció.

Por su parte, el PNV trasladó su "sorpresa por la forma en que el Gobierno español" tomó y comunicó "la medida de paralizar todas las actividades no esenciales". Si bien, tras las aclaraciones realizadas por Nadia Calviño en su última comparecencia Aitor Esteban señaló que el Ejecutivo se acercaba "a posiciones más razonables".

"Las aclaraciones sobre su aplicación mitigan sus efectos perniciosos y lo acercan a posiciones más razonables: máxima garantía de salud con la mayor actividad económica posible", escribió Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, en su cuenta de Twitter.