El líder del Partido Popular ha vuelto a criticar duramente la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis del coronavirus.

Así, Casado ha adelantado que está dispuesto a votar en contra del cierre total de la actividad a nivel nacional que ha aprobado el Gobierno. Asegura que con decretos en "modo tralará", sin avisar ni dialogar antes con la oposición, no se puede seguir remando en la misma dirección. Y menos cuando, dice Casado, el Ejecutivo "nos está llevando a un despeñadero".

El presidente del PP cree que Sánchez "mintió u ocultó información" la semana pasada cuando le dijo que no se planteaba el cierre de todas las actividades no esenciales. Además, piensa que esta decisión se tendría que haber consultado antes con todas las comunidades autónomas para discriminar regiones que no deberían parar.

"No vamos a poder apoyar estos dos reales decretos si no se modifican. No queremos que la economía productiva se resienta por lo que el coste tiene que recaer en el Estado, no en las empresas", ha defendido Casado en rueda de prensa.

También, el líder de los 'populares' ha pedido al PSOE que deje de "utilizar como manual la agenda radical de Podemos".

La crítica a la gestión del Gobierno es compartida por parte de la oposición, que acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ejecutivo en su conjunto de improvisar, de crear incertidumbre y de ser deseleal, por no contar con ellos para aprobar algunas de las medidas económicas.

El PSOE responde a las críticas

Desde el Gobierno, José Luis Ábalos, ministro de Transporte, ha asegurado que no se sorprendes por las críticas recibidas, aunque incidiendo que "la alternativa —a las medidas adoptadas— era peor".

"Estamos pidiendo siempre colaboración, en beneficio de España. No quiero entrar en esas polémicas porque ya llegará el día en el que podamos discutir sobre la eficacia de estas medidas", ha defendido Ábalos, que insiste en que la decisiones que toma el Gobierno están siendo "difíciles".

"Si el Gobierno toma estas medidas no es por ser populistas", ha zanjado el ministro.