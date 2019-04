El ministro Catalá: "Nunca las víctimas tienen que demostrar la agresión sexual sufrida"

"Nunca, nunca las víctimas tienen que ser quienes demuestren que tienen alguna responsabilidad en la agresión sufrida, más bien al contrario", ha indicado Catalá en el Pleno del Congreso.

Además, el ministro ha sostenido que los tribunales independientes y profesionales no se dejan "contaminar por argumentos que no sean firmes y por pruebas que no sean ciertas".

La diputada socialista Adriana Lastra ha sido muy crítica con el proceso judicial que se está desarrollando en Pamplona contra los cinco acusados y ha lamentado que "cada vez que hay una agresión sexual contra una mujer, el primer juicio sea sobre la víctima".

"Estamos hartas de que las estrategias de defensa de los agresores pasen por difamar, denigrar y humillar a las víctimas con la tolerancia de los órganos que debieran protegerlas", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado tanto al ministro como al Parlamento "un mensaje nítido" de apoyo a las víctimas: "Que sepan que las creemos, que no están solas, que no aceptamos de nadie que las culpabilice".

Catalá ha coincidido en que es necesario seguir adoptando medidas para proteger a las mujeres: "Es una auténtica prioridad tener mejores leyes para erradicar la lacra de la violencia".