Un juez ha anulado las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid para frenar los contagios de coronavirus, como el cierre del ocio nocturno, la prohibición de fumar en la calle y la limitación del horario de bares y restaurantes.

El magistrado apunta en su auto que estas medidas están basadas en una orden ministerial que no se ha llegado a publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a su juicio, atentan contra los derechos fundamentales. De la misma manera, el juez señala que las autonomías no tienen competencias para aplicar estas restricciones si no hay un estado de alarma.

El Gobierno central ya han respondido a la decisión judicial. Desde Moncloa han aclarado que no se publicó nada en el BOE porque estas restricciones son aplicadas por las comunidades autónomas.

También aseguran que las medidas aplicadas son proporcionales al objetivo pretendido, en este caso, de frenar los contagios, y se basan en la legislación de Salud Pública, que permite este tipo de actuaciones. Recuerdan, además, que la legislación habilita a las autoridades competentes a adoptar restricciones cuando así lo exijan las situaciones sanitarias de urgencia.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid culpan al Ejecutivo de no tomar las medidas legislativas oportunas para que se puedan imponer restricciones para frenar los contagios. Así lo ha manifestado el consejero de Justicia, Enrique López.

La Comunidad de Madrid culpa al Gobierno central de no adoptar medidas legislativas para la pandemia

"El Gobierno central ha incumplido su obligación de actualizar la legislación en esta materia con la situación actual. El presidente ha pasado todo el mes de vacaciones sin aplicar medidas mientras la pandemia de coronavirus continúa", ha destacado el dirigente 'popular'.

Además, desde el Ejecutivo regional ya trabaja en un recurso de apelación y ha manifestado su inconformidad con la decisión del magistrado, al que han pedido un auto aclaratorio. Sin embargo, el juez ha desestimado esta petición de aclaración.

Mientras tanto, los madrileños se muestran desconcertados porque dudan de si las restricciones continuarán vigentes o no. Pero lo cierto es que con el auto judicial, desde hoy se puede volver a fumar en la calle y en las terrazas, los locales de ocio nocturno pueden abrir y los bares y restaurantes no tendrán por qué cerrar a las 01:00 horas.