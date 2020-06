La portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha apoyado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y ha insistido en que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se debió a un proceso de renovación de los cargos y por una "pérdida de confianza".

"Grande-Marlaska cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del presiente. Es una persona de reconocido prestigio, impecable en su trayectoria a lo largo de su carrera judicial", ha apuntado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntada por el informe reservado de la Guardia Civil en el que se expone que el coronel fue cesado "por no informar" sobre "investigaciones y actuaciones", la ministra ha asegurado que no aprecia "contradicción entre lo que dijo Grande-Marlaska y lo que se ha conocido".

De hecho, fuentes de Interior han asegurado a laSexta este martes que el cese se produjo tras "haberles mentido en el transcuerso de la fase de investigación", lo que derivó, según apuntan, en esa "pérdida de confinaza".

La ministra ha insistido en que la destitución fue marcada por el ministro a su llegada al cargo y que "la situación de la pandemia obligó a los departamentos a estar centrados en esa tarea", por lo que no pudo realizarse antes. Así, ha asegurado que, tras superar los momentos más criticos de la crisis del coronavirus, "seguirán produciéndose remodelaciones" en los diferentes departamentos del Gobierno.

"Marlaska explicó que el cese se debe a una pérdida de confianza y eso abarca muchos aspectos y elemntos distintos y es en ese contexto y solo en ese contexto es donde hay que situar el cese", ha explicado.

"No hubo intromisión ni injerencia en actuaciones policiales"

Además, Montero ha asegurado que no hubo "ninguna intromisión" ni "injerencia en actuaciones judiciales" en el informe que preparaba la Guardia Civil sobre la celebración del 8M. "No hubo intromisión ninguna porque no se conocía el contenido del informe", ha señalado, remarcando "la inependencia de la tarea de la policía judicial".

La portavoz del Gobierno ha recordado que "hay mandos que son de libre designación" por lo que "la directora de la Guardia Civil tiene derecho a conformar sus equipos". En este sentido ha criticado el "interés que tienen algunos en hacer de esto algo ajeno a lo que es la normalidad": "Las pérdidas de confianza se producen por muchos motivos".

"En ningún momento se ha requerido el contenido del informe"

"Las personas encargadas de hacer auxilio judicial hicieron la investigación sin ningún tipo de injerencia por parte de la directora de la Guardia Civil o Interior. La información de hoy (el informe publicado por 'El Confidencial') en ningún caso pone de manifiesto que se haya requerido ningún tipo de dato sobre el contenido del informe, otra cosa son las reglamentarias, que tengan obligación de comunicar las actuaciones con independencia de los contenidos", ha aclarado, recordando que "el informe se ha podido evacuar con libertad".

Montero ha recalcado que el Ejecutivo es "absolutamente escrupuloso con la separación de poderes" y que "el rigor del ministro y el Gobierno "lo pone de manifiesto".

El Partido Popular, Vox y Ciudadanos han propuesto la reprobación del ministro Marlaska tras conocerse el documento reservado de la Guardia Civil y también han pedido su cese o dimisión inmediata al presidente del Gobierno. Además, el partido de Santiago Abascal también ha pedido la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez y del secretario de Estado de Seguridad.