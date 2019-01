El Gobierno admite que no encuentra una vía legal para retirar las medallas a 'Billy El Niño'

El Gobierno central sigue buscando "fórmulas legales" que le permitan "revertir las condecoraciones y recompensas" que se han otorgado al policía jubilado Antonio González Pacheco 'Billy El Niño', al que se le acusa de numerosas torturas durante la época franquista.

El Ejecutivo responde, de esta forma, a una pregunta de la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, sobre las cuatro condecoraciones que se han concedido a Pacheco y que conllevan un aumento de su pensión del 50%.

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que "se está procediendo a estudiar y a analizar el actual marco normativo regulador de las condecoraciones y recompensas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el firme propósito de poder alcanzar un consenso en la materia, donde el concepto de ejemplaridad pueda estar expresamente definido y se eviten casos" como el de 'Billy El Niño'.

En este sentido, se muestra "de acuerdo en buscar las fórmulas legales para poder revertir, si fuere preciso, la entrega de condecoraciones y recompensas". No obstante, reconoce que, en la actualidad, "no se han retirado este tipo de condecoraciones a ninguna persona", y afirma que la normativa reguladora de la materia "no regula" esta posibilidad.

Por su parte, en un comunicado, Beitialarrangoitia ha calificado de "vergonzosa" la respuesta del Ejecutivo y le ha acusado de "intentar limpiarse la cara y mirar hacia otro lado". "Llevan meses analizando el tema. ¿Cuántos más necesitan?, ¿qué es lo que no les cuadra?", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado "la cobardía" del Gobierno "para abordar" este tema, y ha señalado que, "al menos, un centenar de policías implicados en torturas mantienen a día de hoy sus condecoraciones".