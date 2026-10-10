El Ejecutivo de Madrid solicita información al delegado del Gobierno sobre la "posible" presencia de "radicales" en la acampada de Sol

Los detalles En una carta, el consejero de Medio Ambiente ha expresado su "inquietud" ante la "probable presencia de personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como 'terroristas' por distintos países".

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha solicitado a la delegación del Gobierno información sobre la posible presencia de colectivos radicales en la acampada de Sol. Según Novillo, se ha tenido conocimiento de personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos terroristas. El Gobierno regional expresa su inquietud por cualquier riesgo para la seguridad ciudadana y la protección de las instituciones democráticas. La Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad, es un área de relevancia institucional que requiere atención especial de las fuerzas de seguridad. Además, se ha mostrado preocupado por la seguridad en caso de emergencia y ha instado a la Delegación del Gobierno a informar sobre las medidas adoptadas. También ha solicitado el desmantelamiento del campamento, argumentando que daña el patrimonio y compromete su conservación.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha solicitado por carta a la delegación del Gobierno información sobre la "posible" presencia de colectivos "radicales" en la acampada de Sol.

"He tenido conocimiento, a través de diversas informaciones públicas y comunicaciones recibidas por esta Consejería, de la posible presencia y participación en la acampada instalada en la Puerta del Sol de personas vinculadas a organizaciones con presuntos vínculos con otras calificadas como 'terroristas' por distintos países y organismos internacionales, que han expresado su preocupación por las actividades de estas entidades", ha expresado el consejero en la misiva.

Así, ha dicho, "sin perjuicio de las valoraciones políticas o ideológicas que puedan suscitar estos hechos, el Gobierno regional considera obligado manifestar su inquietud ante cualquier circunstancia que pudiera suponer un riesgo para la seguridad ciudadana, la protección de las instituciones democráticas o la normal prestación de los servicios públicos".

En este sentido, desde el Gobierno regional han subrayado que "la Puerta del Sol alberga la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y constituye un espacio de especial relevancia institucional, por el que diariamente transitan autoridades, empleados públicos y miles de ciudadanos". "Por ello, la eventual presencia de personas o colectivos relacionados con organizaciones extremistas o radicales requiere, a nuestro juicio, una especial atención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha defendido.

Asimismo, el consejero del PP se ha mostrado "preocupado por las condiciones de seguridad y evacuación en caso de emergencia, tanto en los edificios situados en la Puerta del Sol como en la estación de metro, cuyo entorno se encuentra rodeado de obstáculos".

"Como bien conoces, corresponde a la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, dirigir y coordinar las actuaciones en materia de seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público. En consecuencia, te instamos a que nos informes de la valoración de los servicios competentes sobre estos hechos y de las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas para garantizar la seguridad de la sede de la Presidencia regional, de sus trabajadores y de quienes acceden diariamente a este entorno", ha reclamado Novillo Piris.

Además, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha solicitado "que se adopten las medidas oportunas para levantar el campamento", ya que desde el PP consideran que "su instalación y permanencia en este enclave singular están dañando el patrimonio y comprometen su adecuada conservación".

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