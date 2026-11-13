Edu Galán: "Se dice que el PP es la marca blanca de Vox, pero Vox sería la marca blanca de Núcleo Nacional"

Edu Galán reacciona a la imagen del presidente de Vox en Tarragona con una pegatina de Núcleo Nacional en su portátil y afirma rotundo: "Es alucinante que el PP pacte con esta peña".

Mientras la justicia investiga a Núcleo Nacional y 14 de sus dirigentes han sido detenidos por, según la jueza, "integrar lo que se podría llegar a considerar una asociación paramilitar", salen a la luz imágenes de dirigentes de Vox con pegatinas de esta organización neonazi en sus portátiles.

Es el caso del presidente del partido de extrema derecha en Tarragona, Macián de Greef, que en una fotografía de 2025 capturada por 'elDiario.es' lucía un adhesivo de Núcleo Nacional en su ordenador durante una sesión en el Parlament. En esa época, apunta Leo Álvarez, "ya se conocían las actividades de Núcleo Nacional".

"Es alucinante que el PP pacte con esta peña", afirma Edu Galán, para el que Vox y Núcleo Nacional "son vasos comunicantes": "Se dice que el PP es la marca blanca de Vox, pero Vox sería la marca blanca de Núcleo Nacional", sentencia.

En este sentido, sostiene que "da miedo absolutamente que haya determinada gente como este señor que tocan poder, que están cerca del poder de determinadas policías autonómicas, y que quizás pronto asistan a consejos de ministros donde esté cerca el Ministerio del Interior".

Galán recuerda que hoy en Gijón, después de un asesinato de violencia machista, "todos los partidos han declarado el luto y estos señores estaban pegando carteles".

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