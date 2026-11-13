Sira Rego pide revisar el diseño y los algoritmos de TikTok: "No basta con cerrar cuentas, que la Justicia llegue hasta el final"

¿Qué ha dicho? La ministra de Juventud e Infancia, en Bluesky, ha llamado a "cambiar la arquitectura que facilita las violencias" y afirma que "atentar contra los derechos de la infancia debe tener consecuencias".

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha solicitado revisar el diseño y los algoritmos de TikTok para asegurar transparencia tras una denuncia de la Fiscalía por la difusión de material de abuso sexual infantil. Rego enfatiza que no basta con cerrar cuentas, sino que es necesario modificar la estructura que facilita estas violencias. La Fiscalía ha pedido la retirada urgente de los contenidos y la apertura de un procedimiento judicial. La investigación de 'Maldita.es' reveló más de 1.000 vídeos de abuso con millones de visualizaciones y miles de perfiles pedófilos. El Ministerio ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos, que exigirá a TikTok información sobre las medidas adoptadas.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha pedido revisar tanto el diseño como los algoritmos de TikTok para "garantizar transparencia" después de que la Fiscalía haya presentado una denuncia contra la plataforma en los juzgados de Madrid por supuesta difusión de material de abuso sexual infantil. "No basta con cerrar cuentas. Hay que cambiar la arquitectura que facilita las violencias", ha indicado en su perfil de Bluesky.

"Que la Justicia llegue hasta el final. Atentar contra los derechos de la infancia debe tener consecuencias", ha añadido Rego.

En la denuncia en cuestión, la Fiscalía pide, con carácter urgente, la retirada de los contenidos y la apertura de un procedimiento judicial, la declaración de secreto de actuaciones y la práctica de las correspondientes diligencias de investigación para la determinación de los hechos y sus posibles responsables.

El Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía española que actuara ante la situación después de que una investigación de la fundación 'Maldita.es' destapara más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil que superan 48 millones de visualizaciones, además de más de 20.000 perfiles de potenciadores pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

Se han localizado también 780 cuentas que usaban la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero y también una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenidos de bebés.

Ante esto, el Ministerio trasladó el caso también a la Agencia Española de Protección de Datos, que ha anunciado que va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está adoptando para retirar los contenidos de abuso sexual infantil en su red, antes de ordenar el bloqueo para impedir el acceso a esos contenidos.

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