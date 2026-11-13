El presidente de Vox Tarragona exhibe el logo del grupo neonazi Núcleo Nacional en el Parlament

Los detalles Estas imágenes salen a la luz después de que un juzgado de Gijón haya iniciado una investigación contra Núcleo Nacional, llegando a detener a 14 de sus máximos dirigentes.

Sergio Macián de Greef, presidente de Vox en Tarragona y diputado en el Parlament, fue visto con un adhesivo del grupo neonazi Núcleo Nacional en su ordenador durante un pleno de la cámara catalana. Esta imagen, de junio de 2025, coincide con la investigación de un juzgado de Gijón contra Núcleo Nacional, que ha llevado a la detención de 14 dirigentes por presunta actividad paramilitar y promoción del odio. A pesar de que Vox intenta distanciarse del grupo, varios de sus representantes participaron en protestas junto a ellos. Santiago Abascal ha negado vínculos con Núcleo Nacional.

Sergio Macián de Greef, presidente de Vox en Tarragona y diputado en el Parlament, ha sido visto utilizando un adhesivo del grupo neonazi Núcleo Nacional en su ordenador durante un pleno de la cámara catalana.

En esta imagen, que data de junio de 2025, se ve a Macián de Greef luciendo una pegatina que ya exhibió el portavoz de Vox en Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, también en su portátil.

Estas imágenes salen a la luz después de que un juzgado de Gijón haya iniciado una investigación contra Núcleo Nacional, llegando a detener a 14 de sus máximos dirigentes por, según la jueza, integrar lo que "se podría llegar a considerar una asociación paramilitar" destinada a "la promoción sistemática del odio, la discriminación y la violencia ideológica", llegando a amenazar con la violencia armada en caso de ser ilegalizado, según ha detallado la magistrada en el sumario. Por ello, este jueves se decretó el cese de su actividad y la clausura de sus sedes y sus cuentas en redes sociales.

Además, varios de sus dirigentes habrían recibido formación paramilitar por parte del batallón neonazi Azov en la guerra de Ucrania.

En las últimas semanas, Vox ha tratado de distanciarse de Núcleo Nacional. De hecho, Santiago Abascal ha asegurado no tener "nada que ver con ellos". Sin embargo, fueron varios los representantes del partido de Santiago Abascal que participaron en las protestas en Ferraz por la amnistía junto con los dirigentes de Núcleo Nacional.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido